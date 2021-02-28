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Синоптики попереджають про підйом рівнів води у річках Західної України

Вода підніметься на річках басейнів Західного Бугу та Прип'яті.

Синоптики попереджають про підйом рівнів води у річках Західної України
Фото: https://lviv.24tv.ua/

1-3 березня на річках басейнів Захiдного Бугу (Львiвська та Волинська області) та Прип'ятi очікується продовження поступового пiдйому рiвнiв вод.

Про це йдеться на сторінці Українського гідрометцентру у соцмережі Facebook.

Очікується, що вода підніметься на 0,1-0,5 м над рiвнями станом на 8:00 28 лютого.

Місцями можливе подальше затоплення заплав.

На річці Рата бiля с. Межирiччя (Львівщина) можливе початкове затоплення господарських споруд.

Можливий вихiд води на заплаву в районi поста м. Дубровиця річки Горинь Рiвненської областi.

“Можливе подальше затоплення заплавних територiй в Ратнiвському, Любешiвському, Старовижiвському районах Волинської областi i Зарiчнянському районi Рiвненської областi”, – йдеться у повідомленні.

Затоплення присадибних дiлянок (подвiр'їв, господарських споруд) прогнозують у прирiчкових населених пунктах Ратнiвського району Волинської областi.

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