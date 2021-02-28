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У Криму пересохли два водосховища, – моніторинг

 Ще одне наближається до висихання.

У Криму пересохли два водосховища, – моніторинг
Фото: pravda.com.ua

У Криму виснажилися два водосховища, перейшовши позначку “мертвий обсяг”, а одне наближається до висихання.

Про це пише ru.krymr.com з посиланням на дані окупаційної влади.

Згідно з моніторингом, повністю виснажені запаси Сімферопольського і Загорського водосховищ. За місяць, попри рясні снігові опади, води в них так і не додалося. Наближається до висихання Балановське водоймище.

Зазначимо, коли водосховище переходить позначку “мертвий обсяг”, то у ньому залишається така кількість води, яку вже не можна використовувати.

У січні 2021 року Український Національний центр управління та випробувань космічних засобів також провів супутниковий моніторинг змін площі водних дзеркал водосховищ Криму, які показали, що площа кримських водосховищ за останній рік “істотно зменшилася”.

Видання зазначає, що Сімферополь практично повністю забезпечується водою за рахунок підземних джерел, а минулого тижня через дефіцит води Ялта і Алушта перейшли на графік подачі води.

Нагадаємо, Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з островом. Після анексії Криму Росією в 2014 році постачання води на півострів припинили.

Запаси води в Криму поповнюють з водосховищ природного стоку і підземних джерел. За заявами екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення грунту на півострові.

У 2020 році ситуація з водопостачанням в Криму стала критичною. Невелика кількість опадів і малосніжна зима привела до посухи, стверджують кримські вчені.

Нагадаємо, в Інкерманському кар'єрі в Криму закінчилася вода, водозабірні споруди на березі озера демонтували.

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