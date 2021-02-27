Раніше СБУ вивісила біля посольства Росії в Києві білборд "Крим - це Україна".

Банер із зображенням окупованого Російською Федерацією півострова Крим та написом "Крадене" розмістили навпроти Генерального консульства РФ у Харкові.

Фото: suspilne.media

Фото: suspilne.media

Як повідомляє Суспільне, зображення розміщене на перехресті вулиць Максиміліанівської, де розташоване консульство, та Політехнічної, за парканом університету "ХПІ".

Праворуч на банері - емблема контррозвідки Служби безпеки України.

Влітку 2020 року на будинку біля російського консульства у Харкові з'явився мурал з символікою контррозвідки. На ньому зображено козака, який перемагає змія та напис "Пам'ятаємо - перемагаємо".

Фото: suspilne.media

До Дня кримського спротиву російській окупації біля посольства РФ у Києві СБУ розмістила банери з написом "Крим - це Україна". Рекламні щити з аналогічним змістом днями з'явилися на центральній вулиці Харкова - Сумській.

Фото: suspilne.media

Нагадаємо, минулого року до Дня Росії СБУ розмістила біля дипломатичних установ РФ у Києві, Одесі та Львові білборди з гербом контррозвідки.

Росія анексувала Крим після незаконного референдуму 16 березня 2014 року. Україна та більшість країн світу не визнають приєднання півострова до РФ.

Згідно з чинними законами України, в'їзд будь-яких людей до Криму та вихід дозволений лише через дорожні та залізничні пункти пропуску в'їзду та виїзду, які розташовані на адмінкордоні між Кримом та територією України, підконтрольною Києву. Особам, які перетинають кордон, порушуючи українське законодавство, забороняють в'їзд в Україну.