У Києві завершилася акція ”Справедливість Стерненку – справедливість усім”, сутичок не було (оновлено)
У Києві завершилася акція ”Справедливість Стерненку – справедливість усім”, сутичок не було (оновлено)
Команда "каналів Медведчука" розпочала мовлення на Першому незалежному, який відключили через годину ефіру (оновлено)
Команда "каналів Медведчука" розпочала мовлення на Першому незалежному, який відключили через годину ефіру (оновлено)
Степанов заявив, що не збирається звітувати про створену три місяці тому компанію, що реєструвала вакцину від ковіду в Україні
Степанов заявив, що не збирається звітувати про створену три місяці тому компанію, що реєструвала вакцину від ковіду в Україні
МВС хоче забрати будівлю в Інституту фізіології НАН, щоб розмістити там особовий склад (ДОКУМЕНТ)
МВС хоче забрати будівлю в Інституту фізіології НАН, щоб розмістити там особовий склад (ДОКУМЕНТ)
Поліція намагається потрапити до офісу співорганізаторів акції на підтримку Стерненка
Поліція намагається потрапити до офісу співорганізаторів акції на підтримку Стерненка
​Російські дипломати повернулися з КНДР на дрезині, яку їм довелося штовхати
​Російські дипломати повернулися з КНДР на дрезині, яку їм довелося штовхати
Микола Точицький: «Знайдено країну, яка буде першою перепродавати Україні вакцини за контрактами ЄС»
Микола Точицький: «Знайдено країну, яка буде першою перепродавати Україні вакцини за контрактами ЄС»
Чому Апеляційна палата Антикорсуду скасувала виправдувальний вирок Труханову: важливі деталі
Чому Апеляційна палата Антикорсуду скасувала виправдувальний вирок Труханову: важливі деталі
Щеплені і щасливі. Як в Україні розпочалася вакцинація від ковіду
Щеплені і щасливі. Як в Україні розпочалася вакцинація від ковіду
ГоловнаСвіт

Навальний буде відбувати покарання у Покровській виправній колонії, - ЗМІ

Він має пройти карантин.

Навальний буде відбувати покарання у Покровській виправній колонії, - ЗМІ
Фото: EPA/UPG

Олексій Навальний буде відбувати покарання у виправній колонії №2 в місті Покров Володимирської області.

Про це пише currenttime.tv посиланням на низку джерел.

Навального доставили у Володимирську область в п'ятницю, 26 лютого. Він має пройти карантин. Джерело не уточнило, чи знаходиться Навальний в колонії.

У Покровській колонії відбував покарання засуджений у "московській справі" активіст Костянтин Котов. Його звинувачували в "неодноразовому порушенні правил проведення мітингів".

"Це дуже режимна колонія, червона, червонюща", – розповіла адвокат Котова Марія Ейсмонт.

У колишньому СРСР колонії неформально діляться на "червоні", де “править” адміністрація, і "чорні", де ув'язнені можуть встановлювати свої правила.

Нагадаємо, посли країн Євросоюзу затвердили рішення про запровадження персональних санкцій щодо російських силовиків, причетних до арешту та винесення вироку російському опозиціонеру Олексію Навальному. Обмеження набудуть чинності 5 березня.

22 лютого міністри закордонних справ країн ЄС погодили введення нових санкцій щодо Росії за кримінальне переслідування Навального.

Під санкції підпадуть глава Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін, голова ФСВП Олександр Калашников, командувач Росгвардії Віктор Золотов і генеральний прокурор Ігор Краснов.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також