Навальний буде відбувати покарання у Покровській виправній колонії, - ЗМІ

Олексій Навальний буде відбувати покарання у виправній колонії №2 в місті Покров Володимирської області.

Про це пише currenttime.tv посиланням на низку джерел.

Навального доставили у Володимирську область в п'ятницю, 26 лютого. Він має пройти карантин. Джерело не уточнило, чи знаходиться Навальний в колонії.

У Покровській колонії відбував покарання засуджений у "московській справі" активіст Костянтин Котов. Його звинувачували в "неодноразовому порушенні правил проведення мітингів".

"Це дуже режимна колонія, червона, червонюща", – розповіла адвокат Котова Марія Ейсмонт.

У колишньому СРСР колонії неформально діляться на "червоні", де “править” адміністрація, і "чорні", де ув'язнені можуть встановлювати свої правила.

Нагадаємо, посли країн Євросоюзу затвердили рішення про запровадження персональних санкцій щодо російських силовиків, причетних до арешту та винесення вироку російському опозиціонеру Олексію Навальному. Обмеження набудуть чинності 5 березня.

22 лютого міністри закордонних справ країн ЄС погодили введення нових санкцій щодо Росії за кримінальне переслідування Навального.

Під санкції підпадуть глава Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін, голова ФСВП Олександр Калашников, командувач Росгвардії Віктор Золотов і генеральний прокурор Ігор Краснов.