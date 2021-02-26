У G20 підтримали збільшення фінансування МВФ

Конкретні цифри поки не обговорювали.

Світові фінансові лідери (G20) підтримали ідею збільшення капіталу Міжнародного валютного фонду (МВФ). Це має допомогти фонду надавати більше позик біднішим країнам.

Про це заявив міністр фінансів Італії Даніеле Франко в п'ятницю, передає Reuters.

Зазначається, що конкретні цифри поки не обговорювали.

"Не було обговорення конкретних обсягів спеціальних прав запозичення", - сказав Даніеле Франко на прес-конференції після відеоконференції G20.

Він також зазначив, що це питання буде обговорюватися далі на основі пропозиції, підготовлених МВФ на квітень.

Нагадаємо, Україна хоче змінити формат співпраці з МВФ. Замість направлення грошей в бюджет у Кабміні пропонують Фонду виділяти гроші на резерви Національного банку.