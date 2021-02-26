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У G20 підтримали збільшення фінансування МВФ

Конкретні цифри поки не обговорювали.

У G20 підтримали збільшення фінансування МВФ
Фото: publika.md

Світові фінансові лідери (G20) підтримали ідею збільшення капіталу Міжнародного валютного фонду (МВФ). Це має допомогти фонду надавати більше позик біднішим країнам.

Про це заявив міністр фінансів Італії Даніеле Франко в п'ятницю, передає Reuters.

Зазначається, що конкретні цифри поки не обговорювали.

"Не було обговорення конкретних обсягів спеціальних прав запозичення", - сказав Даніеле Франко на прес-конференції після відеоконференції G20.

Він також зазначив, що це питання буде обговорюватися далі на основі пропозиції, підготовлених МВФ на квітень.

Нагадаємо, Україна хоче змінити формат співпраці з МВФ. Замість направлення грошей в бюджет у Кабміні пропонують Фонду виділяти гроші на резерви Національного банку.

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