МВФ очікує пропозицій від України для продовження переговорів

Міжнародний валютний фонд назвав продуктивними дискусії з Україною, що відбулися під час роботи нещодавньої місії в грудні-лютому, проте констатує наявність низки невирішених питань і очікує пропозицій від української сторони для продовження переговорів.

Про це повідомив представник МВФ Джеррі Райс на брифінгу у Вашингтоні, передає "Інтерфакс-Україна".

"Тільки-но ми отримаємо докладнішу інформацію з цих питань і пропозиції щодо окремих політик, ми з нетерпінням продовжимо співпрацю з Україною", - сказав він.

Серед питань, які обговорювала місія, Райс назвав поліпшення управління банківським наглядом Нацбанку, фіскальні ризики для дефіциту бюджету та зміцнення судової системи.

Конкретних термінів представник фонду не назвав.

Нагадаємо, 11 січня місія МВФ з першого перегляду програми stand-by для України відновила роботу. Попереднього разу місія в онлайн-режимі працювала у грудні. За результатами роботи місії очікувалося отримання на початку 2021 року чергового траншу в межах програми stand-by.

13 лютого місія завершила роботу в Україні, але рішення про перегляд програми stand by ще не ухвалено.

Після цього радник президента Олеги Устенко повідомив, що Україна очікує на продовження співпраці з Фондом. Крім того, Україна хоче продовжити програму ще на пів року, щоб загальний термін складав не 18, а 24 місяці.