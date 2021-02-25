Moderna і Pfizer зароблять $33 млрд на вакцині проти ковіду

Американська біотехнологічна компанія Moderna Inc планує в 2021 році отримати 18,4 млрд доларів виручки від продажу вакцини проти коронавірусної хвороби, пише Reuters.

Moderna збирається цього року випустити 700 млн доз вакцини, а за можливості - до 1 млрд доз.

Компанія Pfizer Inc, яка випускає іншу популярну мРНК-вакцину проти ковіду, оцінює свою потенційну виручку в 15 млрд доларів.

Загалом Pfizer планує цього року виробити 2 млрд доз вакцин.

Нагадаємо, що Україна не закуповує ці вакцини, але невелику партію зі 117 тисяч доз вакцини Pfizer мають скоро привезти за програмою COVAX.

Натомість Україна закуповує вакцину компаній AstraZeneca (індійського виробництва), Novavax та Sinovac.