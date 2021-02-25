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​У Києві з 27 лютого почнеться ремонт Індустріального мосту

Буде обмежено рух на обох частинах шляхопроводу.

​У Києві з 27 лютого почнеться ремонт Індустріального мосту
Фото: kyivcity.gov.ua

У Києві з 27 лютого обмежать рух на Індустріальному шляхопроводі. Це пов'язано з капітальним ремонтом споруди.

Про це йдеться на сайті Київської міської державної адміністрації.

"Розпочинається перший етап капітального ремонту Індустріального шляхопроводу. Роботи виконають у комплексі з оновленням вул. Борщагівської. Це перший капремонт автомобільної частини шляхопроводу з моменту його побудови в 1977 році", - йдеться в повідомленні.

З 27 лютого роботи почнуться на частині шляхопроводу в напрямку центру, на наступному тижні - в напрямку Борщагівки.

Під час робіт рух буде частково обмежено на 1,5 смуги на обох частинах шляхопроводу.

Також буде закрито тротуар на частині мосту в бік центру.

Нагадаємо, що в Києві в найближчі роки планують також відреставрувати міст Патона. Зараз на ньому 7 смуг руху, а буде 8. Між двома напрямками встановлять сучасне бар’єрне огородження.

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