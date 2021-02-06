​КМДА анонсувала тендер на розробку проєкту реставрації моста Патона

Міст отримає додаткову смугу для автомобілів і велодоріжки в обидві сторони.

Комунальна корпорація "Київавтодор" на наступному тижні почне процедуру публічних закупівель для визначення компанії-підрядника, яка повинна буде розробити проєктно-кошторисну документацію реставрації із пристосуванням мосту ім. Патона.

Переможця тендеру визначать в кінці березня, йдеться на сайті КМДА.

"Міст заплановано розширити. Зараз на ньому 7 смуг руху, а буде 8. Між двома напрямками встановлять сучасне бар’єрне огородження. Будуть встановлені інформаційно-вимірювальні системи контролю стану споруди, у тому числі автоматизована система обчислювання ваги транспортних засобів під час руху", - розказав заступник голови КДМА Олександр Густелєв.

На мосту мають спроєктувати велосипедні доріжки в обидва напрямки і розширені тротуари для "променадної частини".

Проєктант має врахувати можливість влаштування трамвайних колій і підйому/спуску пішоходів на Венеціанський острів.

Нагадаємо, що міст Патона через Дніпро ввели в експлуатацію 1953 року, і він був найбільшим у світі суцільнозварним мостом, у якого всі шви, включно з монтажними, виконано з допомогою автоматичного зварювання. Це найважливіша транспортна артерія Києва, яка з'єднує центр міста з великими лівобережними житловими масивами.

У 2019 стало відомо про те, що Інститут сталевих конструкцій імені Шимановського визнав стан мосту Патона критичним.

У 2020 році на мосту Патона заборонили проїзд вантажівкам, а рух крайніми смугами перекрили.

У вересні 2020 року мер Києва Віталій Кличко підписав розпорядження "Про реставрацію з пристосуванням мосту ім. Є. О. Патона через р. Дніпро". Відповідно до розпорядження реставрацію моста Патона повинні закінчити до 31 грудня 2025 року.

Реконструкція мосту Патона в Києві коштуватиме близько 7 мдрд грн, повністю рух не перекриватимуть.