У Мінреінтеграції заявили, що канал ATR повинен отримати державну підтримку

Через фінансування до уряду звернулася ще низка телеканалів, які ведуть мовлення на ОРДЛО і Крим.

Телекомпанія ATR, як й інші інформаційні ресурси, які ведуть мовлення на тимчасово окуповані території України, має отримати більше фінансування із держбюджету під час перегляду документа.

Про це під час Години запитань до уряду у Верховній Раді заявив перший заступник Мінреінтеграції В’ячеслав Землинський, пише Укрінформ.

“Для нас вкрай важливо, щоб громадяни України, які проживають на тимчасово окупованих територіях Криму, Донецької і Луганської області, отримували якісний український інформаційний продукт. Стосовно компанії каналу ATR – це приватне товариство “Атлант СВ”. На сьогоднішній день закон України “Про державний бюджет на 2021 рік" не передбачає безпосереднього прямого фінансування приватної структури. Ми глибоко переконані в тому, що канал ATR повинен отримати підтримку з боку держави”, – повідомив Землинський.

Він додав, що розподілення цих коштів буде відбуватись в рамках чинного законодавства. “Крім того, є ще ряд інших каналів, які до нас звернулись для того, щоб забезпечити мовлення на тимчасово окуповані території”, – зазначив Землинський.

На думку першого заступника міністра, всі згадані телеканали повинні знаходитись в рівних умовах та отримувати належне фінансування, адже нинішнє фінансування суттєво нижче за те, що просили в міністерстві.

“Користуючись нагодою, прошу парламентарів при перегляді бюджету на поточний рік передбачити додаткове відповідне фінансування”, – закликав Землинський.

Видання зазначило, що 3 лютого Мінреінтеграції заявило, що у 2021 році підтримку за рахунок коштів держбюджету отримають телерадіокомпанії, які здійснюють мовлення на тимчасово окуповані Росією райони Донецької та Луганської областей, а також на ТОТ АР Крим і м. Севастополь. На цю програму передбачено майже 50 млн грн. При цьому в Мінреінтеграції запевнили, що вживатимуть заходів для збільшення обсягів підтримки.

Нагадаємо, що з 1 квітня 2015 року ATR припинив аналогове мовлення на території анексованого Криму, оскільки йому не видали російської ліцензії. З 17 червня 2015 року ATR здійснює мовлення з Києва. Власник телеканалу - кримський татарин Ленур Іслямов, який був одним з організаторів громадянської блокади півострова.

У 2016 році Верховна Рада дозволила спрямовувати кошти держбюджету на підтримку телеканалу ATR.

Власник ATR Ленур Іслямов заявив, що телеканал недоотримав кошти з держбюджету, скоротив частину колективу і виробництво власних програм і може взагалі припинити мовлення.

У той самий час міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив, що телеканал не отримав фінансування з держбюджету, тому що виникли розбіжності в трактуванні закону про державні закупівлі між каналом і Державним казначейством. Як вказав голова відомства, зараз сторони перебувають у процесі пошуку рішення.

У лютому 2020 року Президент Володимир Зеленський заявив, що жителям окупованого Криму потрібне об'єктивне джерело інформації, і пообіцяв забезпечити державну підтримку кримськотатарському телеканалу ATR найближчим часом.