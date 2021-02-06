Самый громкий голос
Самый громкий голос
Аваков заявив про загострення ситуації на Донбасі перед ухваленням санкцій щодо каналів Медведчука
Аваков заявив про загострення ситуації на Донбасі перед ухваленням санкцій щодо каналів Медведчука
Зеленський на день народження влаштував вечірку з трьома десятками людей, – "Схеми"
Зеленський на день народження влаштував вечірку з трьома десятками людей, – "Схеми"
В Раді ледь не побилися через пропозицію не пускати в парламент працівників 112, NewsOne і Zik
В Раді ледь не побилися через пропозицію не пускати в парламент працівників 112, NewsOne і Zik
Зеленський російською закликав українців "не дивитися карманні телеканали"
Зеленський російською закликав українців "не дивитися карманні телеканали"
​У Росії заарештовані протестувальники штовхали заглухлий поліцейський автозак
​У Росії заарештовані протестувальники штовхали заглухлий поліцейський автозак
Данілов анонсував нові санкції щодо народних депутатів
Данілов анонсував нові санкції щодо народних депутатів
Російська вакцина від ковіду показала 91,6% ефективності. Чи дійсно це так?
Російська вакцина від ковіду показала 91,6% ефективності. Чи дійсно це так?
Ветерани військової розвідки України працювали в інтересах ФСБ, - СБУ
Ветерани військової розвідки України працювали в інтересах ФСБ, - СБУ
ГоловнаЕкономікаБізнес

У Мінреінтеграції заявили, що канал ATR повинен отримати державну підтримку

Через фінансування до уряду звернулася ще низка телеканалів, які ведуть мовлення на ОРДЛО і Крим.

У Мінреінтеграції заявили, що канал ATR повинен отримати державну підтримку
Фото: atr.ua

Телекомпанія ATR, як й інші інформаційні ресурси, які ведуть мовлення на тимчасово окуповані території України, має отримати більше фінансування із держбюджету під час перегляду документа.

Про це під час Години запитань до уряду у Верховній Раді заявив перший заступник Мінреінтеграції В’ячеслав Землинський, пише Укрінформ.

“Для нас вкрай важливо, щоб громадяни України, які проживають на тимчасово окупованих територіях Криму, Донецької і Луганської області, отримували якісний український інформаційний продукт. Стосовно компанії каналу ATR – це приватне товариство “Атлант СВ”. На сьогоднішній день закон України “Про державний бюджет на 2021 рік" не передбачає безпосереднього прямого фінансування приватної структури. Ми глибоко переконані в тому, що канал ATR повинен отримати підтримку з боку держави”, – повідомив Землинський.

Він додав, що розподілення цих коштів буде відбуватись в рамках чинного законодавства. “Крім того, є ще ряд інших каналів, які до нас звернулись для того, щоб забезпечити мовлення на тимчасово окуповані території”, – зазначив Землинський.

На думку першого заступника міністра, всі згадані телеканали повинні знаходитись в рівних умовах та отримувати належне фінансування, адже нинішнє фінансування суттєво нижче за те, що просили в міністерстві.

“Користуючись нагодою, прошу парламентарів при перегляді бюджету на поточний рік передбачити додаткове відповідне фінансування”, – закликав Землинський.

Видання зазначило, що 3 лютого Мінреінтеграції заявило, що у 2021 році підтримку за рахунок коштів держбюджету отримають телерадіокомпанії, які здійснюють мовлення на тимчасово окуповані Росією райони Донецької та Луганської областей, а також на ТОТ АР Крим і м. Севастополь. На цю програму передбачено майже 50 млн грн. При цьому в Мінреінтеграції запевнили, що вживатимуть заходів для збільшення обсягів підтримки.

Нагадаємо, що з 1 квітня 2015 року ATR припинив аналогове мовлення на території анексованого Криму, оскільки йому не видали російської ліцензії. З 17 червня 2015 року ATR здійснює мовлення з Києва. Власник телеканалу - кримський татарин Ленур Іслямов, який був одним з організаторів громадянської блокади півострова.

У 2016 році Верховна Рада дозволила спрямовувати кошти держбюджету на підтримку телеканалу ATR.

Власник ATR Ленур Іслямов заявив, що телеканал недоотримав кошти з держбюджету, скоротив частину колективу і виробництво власних програм і може взагалі припинити мовлення.

У той самий час міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив, що телеканал не отримав фінансування з держбюджету, тому що виникли розбіжності в трактуванні закону про державні закупівлі між каналом і Державним казначейством. Як вказав голова відомства, зараз сторони перебувають у процесі пошуку рішення.

У лютому 2020 року Президент Володимир Зеленський заявив, що жителям окупованого Криму потрібне об'єктивне джерело інформації, і пообіцяв забезпечити державну підтримку кримськотатарському телеканалу ATR найближчим часом.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також