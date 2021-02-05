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Акціонери "Укрнафти" можуть оскаржити рішення арбітражу в апеляційному суді

У Мін'юсті зазначають, що подати позов з ціми ж самими вимогами до іншого міжнародного арбітражу - неможливо.

Акціонери "Укрнафти" можуть оскаржити рішення арбітражу в апеляційному суді
Фото: ukrnafta.com

Міноритарні акціоннери АТ "Укрнафта", яким Стокгольмський арбітраж відмовив у стягненні з держави Украиїна 6 мільярдів доларів США, можуть оскаржити це рішення в апеляційному суді Стокгольма.

Про це повідомив заступник міністра юстиції Іван Ліщина.

"Інвестори, звісно, можуть спробувати оспорити рішення трибуналу до Апеляційного суду Стокгольму, який має юрисдикцію переглядати рішення арбітражів, якщо місце розгляду було у Швеції, як в даному випадку. Але, навіть якщо вони переконають суддів скасувати це рішення (що є дуже складним завданням в такій проарбітражній юрисдикції як Швеція) з тих чи інших підстав, то їм доведеться починати арбітражних процес щодо своїх вимог з самого початку", - написав він у фейсбуці.

Він зазначив, що, подати позов з ціми ж самими вимогами до іншого міжнародного суду або арбітражу - неможливо.

"Почнемо з того, що позов було подано на підставі Договору Енергетичной Хартій (ECT). Це - єдиний міжнародний договір який дозволяє кіпрським інвесторам скаржитись на порушення їхніх прав Україною. Двосторонньої угоди про взаємний захист инвістицій між Україною і Кіпром наразі не існує. Тому подати ці ж самі вимоги до іншого міжнародного суду або арбітражу інвестори не можуть", - додав Ліщина.

Нагадаємо, 4 лютого Стокгольмський арбітраж відмовив пов’язаним з Ігорем Коломойським акціонерам у стягненні з України $6 млрд.

У січні 2015 року три кіпрські міноритарії "Укрнафти" зажадали від України 5 млрд доларів як компенсацію за дії уряду і НАК "Нафтогаз України", направивши лист на адресу міністра енергетики Володимира Демчишина. У цьому документі кіпрські компанії вказували, що Україна протягом 2006-2014 років обмежувала "Укрнафту" у праві вільного продажу залишків газу на ринку, незважаючи на відповідні рішення судів.

Компанії-міноритарії запропонували представникам України зв'язатися з ними для вирішення спору мирним шляхом, відводячи на це три місяці. Інакше вони мали намір звернутися в міжнародний арбітраж, спираючись на норми Договору про приєднання України до Енергетичного співтовариства.

У ПАТ "Укрнафта" державі належить 50% плюс одна акція, якими управляє державна НАК "Нафтогаз України". Але незважаючи на більшість акцій, контролю над компанією у держави немає, оскільки її менеджмент лояльний до "Привату". Компанії Littop Enterprises, Bridgemont Ventures, Bordo Managament разом володіють понад 40% акцій "Укрнафти".

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