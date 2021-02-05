НБУ прописав заходи впливу на небанківські установи

Національний банк прописав порядок застосування заходів впливу до небанківських фінансових установ за порушення законів та нормативно-правових актів.

Про це йдеться на сайті НБУ.

До усіх небанківських фінансових установ можуть бути застосовані такі заходи впливу: вимога усунути порушення, вимога скликати позачергові збори учасників фінустанови, штраф, тимчасове зупинення або анулювання ліцензії, виключення компанії з реєстру, укладення письмової угоди.

До високоризикових сегментів ринку (страховики та кредитні спілки) додатково можуть застосовуватися також такі заходи впливу: затвердження плану відновлення, відсторонення керівництва від управління та призначення тимчасової адміністрації.

Окремі заходи впливу передбачені для небанківських фінансових груп. Якщо регулятор встановить порушення законодавства з питань нагляду на консолідованій основі, то має право підвищити економічні нормативи, ліміти, а також встановити обмеження на окремі види операцій.

НБУ також прописав ознаки ризиковості, через які компанія може втратити ліцензію.

Для усіх без винятку гравців небанківського фінринку ознакою ризикової діяльності буде систематичне порушення законодавства про захист прав споживачів та у сфері реклами фінпослуг.

Для фінкомпаній-гарантів передбачено додаткову ознаку ризикової діяльності – укладання нових договорів гарантій тоді як установою не виконуються обов’язкові фінансові нормативи.

Для кредитних спілок передбачено три додаткові ознаки ризикової діяльності:

дострокове повернення вкладів пов’язаним особам на умовах, що відрізняються від умов залучення коштів; недостатність доходів або надмірні витрати, які призводять до погіршення фінансового стану та створюють ризик невиконання нормативів; штучне поліпшення фінансового результату або викривлення звітності.

Для страховиків передбачено п’ять додаткових ознак ризикової діяльності:

систематичне формування страхових резервів у недостатньому розмірі; отримання активів, які не відносять до прийнятних активів, якщо таке отримання призводить до зменшення розміру прийнятних активів, які приймаються в покриття нормативу платоспроможності та достатності капіталу, до розміру, що є меншим 120% від нормативного обсягу активів; два та більше порушень обов’язкових критеріїв і нормативів за один звітний період; недостатність доходів або надмірні витрати, які призводять до погіршення фінансового стану та створюють ризик невиконання нормативів; штучне поліпшення фінансового результату або викривлення звітності.

Нагадаємо, що Національний банк став регулятором небанківського фінансового сектору після ліквідації Нацкомфінпослуг.