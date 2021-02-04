Суд знайшов недоліки у позовах Сологуба та Рожкової, які оскаржують догани від Ради НБУ

Окружний адмінсуд Києва залишив без руху позовні заяви заступників голови Нацбанку Дмитра Сологуба та Катерини Рожкової, які оскаржують догани, винесені щодо них Радою НБУ.

Про це йдеться у відповідних ухвалах суду №640/32687/20 та №640/32685/20.

Згідно з текстом ухвали, суд не зміг визначити, чи має він повноваження розглядати відповідні позовні заяви. Так, у справі за позовом Рожкової суд зазначив, що відповідно до Кодексу адміністративного судочинства юрисдикція адміністративних судів поширюється на справи у публічно-правових спорах, зокрема спорах з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, або звільнення з неї.

“В матеріалах позовної заяви відсутні докази, що позивач займає посаду, яка відноситься до публічної служби. Таким чином, позивачу слід надати докази того, що посада, яку він займає відноситься до публічної служби”, - йдеться у повідомленні.

Суд дав позивачам 5 днів на усунення недоліків у позовних заявах. Згідно з кодексом адміністративного судочинства, якщо позивач усунув недоліки у встановлений строк, вона вважається поданою у день первинного її подання до адміністративного суду та приймається до розгляду, про що суд постановляє ухвалу.

Якщо ж недоліки у встановлений термін усунуті не були, суддя повертає позовну заяву і додані до неї документи без розгляду, про що постановляє відповідну ухвалу.

Обидві ухвали набрали законної сили 29 грудня 2020, а отже термін усунення недоліків сплив.

Нагадаємо, 2 жовтня Рада НБУ оголосила недовіру заступникам голови Нацбанку Рожковій і Сологубу. Їм також оголошено догани. 6 жовтня стало відомо, що Катерині Рожковій і Дмитру Сологубу висловили недовіру через їхні публічні виступи.

Катерина Рожкова заявила у Facebook, що причиною висловлення недовіри стали коментарі виданню KyivPost.

Голова Ради НБУ Богдан Данилишин, коментуючи ситуацію з Рожковою і Сологубом, наголосив, що "Національний банк - це не чиясь окрема вотчина, яка належить окремим особам чи кому б то не було". А "окремі посадові особи НБУ, прагнучи показати свою особливість і винятковість, намагаються нав’язувати громадськості свої особисті погляди та оцінки, які навіть не входять до сфери їхньої службової компетенції".

Голова Національного банку України Кирило Шевченко заявив, що заступники голови НБУ Катерина Рожкова і Дмитро Сологуб порушили політику "єдиного голосу". А це могло зашкодити взаємодії регулятора з міжнародними партнерами.

15 жовтня джерела LB.ua повідомили, що на засіданні Ради Нацбанку готуються розглянути питання про звільнення першої заступниці голови НБУ Катерини Рожкової. Проте засідання скасували за кілька годин до початку, пояснивши це технічними причинами.

21 жовтня стало відомо, що правління Нацбанку позбавило Рожкову більшості повноважень, але не звільнило. Повноваження з регулювання банківської сфери відійшли безпосередньо до голови НБУ Кирила Шевченка.

18 січня Печерський районний суд Києва відмовив заступнику голови НБУ Дмитру Сологубу в задоволенні позову про визнання незаконними та скасування рішень про застосування до нього Радою НБУ дисциплінарних стягнень.

Рожкова і Дмитро Сологуб - останні заступники нового очільника Нацбанку Кирила Шевченка, які виконували обов'язки ще за часів попереднього голови правління Якова Смолія. Ще три заступники: Юрій Гелетій, Ярослав Матузка та Олексій Шабан - були призначені вже після вступу Шевченка на посаду.