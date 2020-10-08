Шевченко прокоментував ситуацію з доганами Рожковій і Сологубу

Очільник НБУ вважає, що висловлення різних поглядів членами однієї команди може зашкодити взаєморозумінню з міжнародними партнерами.

Голова Національного банку України Кирило Шевченко заявив, що заступники голови НБУ Катерина Рожкова та Дмитро Сологуб порушили політику "єдиного голосу". А це могло зашкодити взаємодії регулятора з міжнародними партнерами.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Дзеркало тижня".

"Для мене невід’ємна складова успіху на будь-якій посаді – це командна гра. І її частиною є комунікація. Як ви знаєте, основою взаємодії Національного банку із суспільством, бізнесом, міжнародними партнерами є стратегія комунікацій. Ця стратегія була затверджена ще до того, як я почав працювати у Національному банку", - сказав голова НБУ.

За його словами, ця стратегія є обов'язковою для виконання усіма працівниками.

"Одним з принципів цієї стратегії є політика "єдиного голосу" (One voice policy). Це означає, що ми як команда однодумців у НБУ маємо дотримуватися єдиної позиції, уникати розбіжностей комунікаціях. Адже неузгодженість у комунікаціях членів однієї команди формує в учасників ринку невірні очікування, а відповідно і не сприяє побудові довіри до дій центрального банку", - зауважив Шевченко.

Очільник НБУ додав, що висловлення різних поглядів членами однієї команди може зашкодити взаєморозумінню з міжнародними партнерами.

Нагадаємо, на початку жовтня Рада НБУ оголосила недовіру заступникам глави Нацбанку Рожковій і Сологубу. Їм також оголошено догани.

В Раді Національного банку України пояснили, що Рожковій та Сологубу висловили недовіру через їх публічні виступи.

Катерина Рожкова заявила у Facebook, що причиною висловлення недовіри стали коментарі виданню KyivPost.

Раніше повідомлялося, що після звільнення Якова Смолія і до призначення на його місце Кирила Шевченка Рожкова виконувала обов’язки глави Нацбанку.

1 липня Яків Смолій оголосив, що подав президентові заяву про звільнення за власним бажанням через систематичний політичний тиск. Він зазначив, що своєю відставкою хоче застерегти від подальших спроб підірвати інституційні основи центрального банку в Україні.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що відставка голови Національного банку Якова Смолія зірвала Україні "угоду десятиліття" у вигляді розміщення єврооблігацій.

За інформацією шеф-редактора LB.ua Соні Кошкіної, на відставці Смолія наполягав президент Володимир Зеленський.

Рожкова разом з ексголовою НБУ Валерією Гонтаревою брала активну участь у націоналізації ПриватБанку у2016 році, який з метою порятунку від краху був докапіталізований на155 млрд грн. Рожкову неодноразово і безуспішно намагалися відсторонити від виконання її обов’язків через суди.