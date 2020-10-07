Голова Ради НБУ прокоментував рішення про догани Рожковій і Сологубу

"Дисципліна має бути однаковою для всіх і винятків тут робити не можна".

Голова Ради НБУ Богдан Данилишин прокоментував рішення про догани заступникам голови НБУ Катерині Рожковій і Дмитру Сологубу.

У коментарі, оприлюдненому пресцентром Нацбанку 7 жовтня, Данилишин заявив, що "останнім часом окремі посадові особи НБУ, прагнучи показати свою особливість і винятковість, намагаються нав’язувати громадськості свої особисті погляди та оцінки, які навіть не входять до сфери їх службової компетенції".

"Відповідно до Закону України "Про Національний банк України" працівники НБУ є службовцями НБУ, які безпосередньо беруть участь у виконанні функцій НБУ. Крім того, члени правління НБУ та інші посадові особи мають неухильно дотримуватись Кодексу етики працівника НБУ, уникати будь-яких ситуацій, внаслідок яких може виникнути конфлікт інтересів", - підкреслив Данилишин.

Голова Ради НБУ вважає, що Рожкова і Сологуб порушили наказ НБУ від 17 грудня 2019 року № 795-но "Про публічні комунікації та взаємодію Національного банку України із засобами масової інформації" (в редакції наказу Національного банку України від 10 липня 2020 року № 494-но) та Кодекс етики працівника НБУ.

"Дисципліна має бути однаковою для всіх і винятків тут робити не можна", - наголосив Данилишин.

"Тому Рада НБУ всесторонньо розглянула ситуацію, що склалася, включаючи і інтерв'ю в ЗМІ (видання Kyiv Post) першого заступника голови Національного банку України Катерини Рожкової та заступника голови Дмитра Сологуба (надане ними цьому виданню 21 вересня 2020 року) щодо інституційної незалежності та кадрової політики Національного банку України та інші матеріали", - зазначив голова Ради НБУ.

Він пояснив, рішення Ради про висловлення недовіри Рожковій та Сологубу було ухвалене з урахуванням думок членів Ради НБУ та листа голови НБУ Кирила Шевченка.

"Не бачу в даному випадку ніяких порушень чинного законодавства України", - додав Данилишин.

Він підкреслив, що "Національний банк - це не чиясь окрема вотчина, яка належить окремим особам чи кому би то не було - це Центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, завдання, функції, повноваження і принципи організації якого визначаються Конституцією та Законами України. Це цілісна державна інституція, складовими якої є Рада та Правління НБУ".

"Не може бути незалежного Правління чи незалежної Ради. Є незалежний Національний банк", - заявив Данилишин.

Нагадаємо, 2 жовтня Рада НБУ оголосила недовіру заступникам глави Нацбанку Рожковій і Сологубу. Їм також оголошено догани. 6 жовтня стало відомо, що Катерині Рожковій та Дмитру Сологубу висловили недовіру через їх публічні виступи.

Перша заступниця голови НБУ Рожкова також заявила про погрози на свою адресу та зазначила, що таке рішення є тривожним для незалежності Нацбанку.

Відповідно до Кодексу Законів про працю дві догани поспіль можуть бути причиною звільнення. За пунктом 3 статті 40 КЗпП догана є передумовою звільнення.

Після звільнення Якова Смолія і до призначення на його місце Кирила Шевченка Рожкова виконувала обов’язки глави Нацбанку.

1 липня Яків Смолій оголосив, що подав президентові заяву про звільнення за власним бажанням через систематичний політичний тиск. Він зазначив, що своєю відставкою хоче застерегти від подальших спроб підірвати інституційні основи центрального банку в Україні.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що відставка голови Національного банку Якова Смолія зірвала Україні "угоду десятиліття" у вигляді розміщення єврооблігацій.

За інформацією шеф-редактора LB.ua Соні Кошкіної, на відставці Смолія наполягав президент Володимир Зеленський.

Рожкова разом з ексголовою НБУ Валерією Гонтаревою брала активну участь у націоналізації ПриватБанку у2016 році, який з метою порятунку від краху був докапіталізований на155 млрд грн. Рожкову неодноразово і безуспішно намагалися відсторонити від виконання її обов’язків через суди.