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Рада НБУ оголосила недовіру заступникам глави Нацбанку Рожковій і Сологубу

Їм також оголошено догани.

Рада НБУ оголосила недовіру заступникам глави Нацбанку Рожковій і Сологубу
Катерина Рожкова
Фото: Макс Требухов

Рада Національного банку оголосила догану та недовіру першим заступникам голови НБУ Катерині Рожковій та Дмитру Сологубу, які раніше працювали у команді колишнього голови Нацбанку Якова Смолія.

Таке рішення було ухвалене на засіданні 2 жовтня, інформує пресцентр регулятора.

"Рада також розглянула ряд організаційних та кадрових питань, зокрема, за порушення розпорядчих актів НБУ, Кодексу етики працівника НБУ, правил внутрішнього розпорядку для працівників НБУ, порушення вимог КЗпП України, Рада вирішила:

Оголосити догану Рожковій Катерині Вікторівні, першому заступнику Голови Національного банку України та Сологубу Дмитру Романовичу, заступнику Голови Національного банку України.

Висловити недовіру першому заступнику Голови Національного банку України Рожковій Катерині Вікторівні та заступнику Голови Національного банку України Сологубу Дмитру Романовичу", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 6 липня Рада НБУ відмовилася повторно призначати Олега Чурія заступником голови НБУ, який обіймав цю посаду з 2015-го. 22 липня заступником голови НБУ став Юрій Гелетій, котрий останні два роки був заступником міністра фінансів - спочатку Оксани Маркарової, а потім Сергія Марченка.

Після звільнення Якова Смолія і до призначення на його місце Кирила Шевченка Рожкова виконувала обов’язки глави Нацбанку.

1 липня Яків Смолій оголосив, що подав президентові заяву про звільнення за власним бажанням через систематичний політичний тиск. Він зазначив, що своєю відставкою хоче застерегти від подальших спроб підірвати інституційні основи центрального банку в Україні.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що відставка голови Національного банку Якова Смолія зірвала Україні "угоду десятиліття" у вигляді розміщення єврооблігацій.

За інформацією шеф-редактора LB.ua Соні Кошкіної, на відставці Смолія наполягав президент Володимир Зеленський.

Рожкова разом з ексголовою НБУ Валерією Гонтаревою брала активну участь у націоналізації ПриватБанку у2016 році, який з метою порятунку від краху був докапіталізований на155 млрд грн. Рожкову неодноразово і безуспішно намагалися відсторонити від виконання її обов’язків через суди.

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