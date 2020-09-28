​Гелетій: НБУ не планує девальвацію чи фінансування бюджету через викуп держоблігацій

У Нацбанку очікують, що з початком продажів нового врожаю гривня повернеться до укріплення.

Заступник голови Національного банку Юрій Гелетій запевнив, що регулятор не планує ні девальвацію гривні, ні фінансування бюджету через викуп облігацій внутрішньої державної позики.

Про це він сказав у інтерв'ю Liga.net.

"НБУ не відмовлявся і не збирається відмовлятися від плаваючого курсоутворення. Зараз ми бачимо зміну кон’юнктури на валютному ринку, але жодної зміни наших підходів до роботи на ньому не відбулося. Погіршення кон’юнктури не пов’язано з пропозицією – зростає попит, у першу чергу з боку імпортерів споживчих товарів. Також валюту активно купували підприємства, які мали у вересні виплати за зовнішніми запозиченнями", - зазначив заступник очільника Нацбанку.

За його словами, в НБУ очікують, що початок продажів нового врожаю матиме позитивний вплив на пропозицію валюти, тобто гривня може повернутися до укріплення.

"Якщо це буде ринковий рух, то штучно стримувати ревальвацію ми не будемо. Загалом у нас дуже непогана ситуація з платіжним балансом, зокрема й поточним рахунком. Наш експорт під час кризи знизився значно менше за імпорт. Тобто фундаментальних чинників для якогось довгострокового послаблення гривні ми не бачимо... Повірте, у нас немає ніяких секретних документів чи домовленостей про долар по 30. В довгостроковій перспективі курс гривні буде формуватися під впливом фундаментальних чинників – динаміки експорту, імпорту, інвестицій", - запевнив Юрій Гелетій.

Він наголосив на тому, що НБУ не братиме участі у фінансуванні бюджетних витрат через купівлю облігацій внутрішньої державної позики.

"Модель нашої присутності на ринку ОВДП треба обговорювати, у тому числі, з урядом та Нацкомісією з цінних паперів. Однак відразу хочу наголосити: ми не будемо брати участі у фінансуванні бюджетних витрат через купівлю ОВДП. Варіант який ми обговорювали попередньо – роль НБУ, як маркетмейкера, щоб уникати надмірної волатильності дохідностей, особливо у кризові моменти. Однак такі операції повинні мати обмеження в обсязі та бути спрямованими на розвиток ринку цінних паперів, а не на опосередковане фінансування бюджету", - зауважив заступник голови НБУ.

Раніше прем’єр-міністр Дмитро Шмигаль запевняв, що питання курсу 30 грн за долар і стимулювання інфляції з Нацбанком не обговорюється.