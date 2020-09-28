Член наглядової ради "Укрзалізниці" Аслунд подав у відставку

"Від президента миотримуємо тільки образи і перешкоди".

Член наглядової ради "Укрзалізниці" Андерс Аслунд подав у відставку. Шведський економіст, старший науковий співробітник Atlantic Council заявив, що президент України Володимир Зеленський і депутати від Слуги Народу руйнують корпоративне управління у держкомпаніях.

Про це пише НВ.Бізнес, яке опублікувало повний текст заяви Андерса Аслунда.

Так, однією з причин своєї відставки Аслунд назвав надмірні юридичні ризики, на які він наражається. Аслунд зазначив, що, хоча у підписаних з ним договорах членам наглядової ради обіцяли страхування відповідальності директорів та посадових осіб, що є стандартною практикою, український уряд не надав таке страхування.

Крім того, за його словами, багато рішень наглядової ради не виконувалися керівництвом "Укрзалізниці". Аслунд також зауважив, що уряд не забезпечує компанії прийнятні регуляторні чи фінансові умови для модернізації і підвищення ефективності витрат.

По-третє, членам наглядової ради "Укрзалізниці" з квітня нічого не платять. "Після п’яти місяців невиплати зарплати я вважаю малоймовірним, що нинішній український уряд буде виплачувати якусь винагороду членам наглядової ради", - зазначає економіст.

За словами Аслунда, це почалося з виступу президента Володимира Зеленського у Верховній Раді 4 березня, після якого глава держави "популістськи ввів "мінімальну" заробітну плату. При цьому, за словами Аслунда, рішення щодо обмеження заробітних плат чиновникам не заохочує компетентних і чесних людей працювати на українську державу і є "атакою на гарне управління".

Основною проблемою він вважає те, що президент і депутати не вірять у хороше корпоративне управління.

"Ми - іноземні члени наглядових рад тринадцяти великих державних компаній і банків - наполегливо працювали, щоб спробувати поліпшити державні компанії України. Від президента (єдиного президента України, з яким я ніколи не зустрічався) ми отримуємо тільки образи і перешкоди", - підкреслив Аслунд.

Він додав, що відчуває, що не потрібен акціонеру і йому не запропонували прийнятні умови роботи.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" отримала наглядову раду у червні 2018 року. Тоді до складу наглядової ради компанії увійшли економіст Андерс Ослунд, один із менеджерів Deutsche Bank Кун Крістіан, австрійський фахівець у галузі бухобліку Андреас Матьє, колишній виконавчий директор ЄБРР в Україні Шевки Аджунер, директор Офісу з питань залучення і підтримки інвестицій Даніель Білак, член наглядової ради "Магістральних газопроводів України "Костянтин Марьєвич, колишній керівник представництва Blackstone в Україні Іван Юрик.

ПАТ "Укрзалізниця" почала господарську діяльність наприкінці 2015 року (раніше УЗ була державною адміністрацією залізничного транспорту). Компанія є національним перевізником вантажів і пасажирів залізницею.