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В НБУ спрогнозували ріст мінімальної та середньої зарплати в 2021 році

Підвищення "мінімалки" на курсі гривні позначиться несуттєво. 

В НБУ спрогнозували ріст мінімальної та середньої зарплати в 2021 році
Фото: Сергей Нужненко

За прогнозами Національного банку України (НБУ) середня заробітна плата в Україні наступного року підвищиться на 15%, мінімальна - на 30%.

Про це заявив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ефект перенесення очікуємо більш спокійний, тому що економіка все ще буде слабкою і тільки почне відновлюватися після кризи. За нашими оцінками, при 30% -му зростанні мінімальної зарплати середня виросте в наступному році десь на 15%", - сказав Сологуб.

Він повідомив, що підвищення "мінімалки" на курсі гривні позначиться несуттєво. Вплив на ріст цін при цьому буде "невеликий, але не такий значний".

Нагадаємо, Верховна Рада України на позачерговій сесії 25 серпня підтримала в першому читанні та в цілому підвищення мінімальної зарплати до 5 000 гривень (+277 грн або 5,9%) з 1 вересня цього року. 

Відповідно до планів Кабінету міністрів, наступного року "мінімалка" підвищуватиметься двічі - з 1 січня 2021 її розмір складе 6000 гривень (+20%), а з 1 липня 2021 - 6500 (+8,3%).

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