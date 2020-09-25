Дефіцит бюджету цього року склав 7,5%, близько 298 млрд гривень, - Шмигаль

Кабінет міністрів веде переговори з Міжнародним валютним фондом про можливість зниження прогнозу інфляції на 2021 рік.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на зустрічі зі студентами Національного університету "Львівська політехніка" в п'ятницю у Львові, передає "Інтерфакс-Україна".

"Цього року дефіцит 7,5%, близько 298 млрд гривень. Наступного року ми плануємо 6%, але наразі з Міжнародним валютним фондом ведемо переговори, щоб його трошки зменшити", - сказав Шмигаль.

Прем'єр наголосив, що уряд виконає бюджет 2020 року і виконуватиме бюджет 2021 року.

За його словами, влада очікує помірного зростання економіки, яке уже розпочалося.

Нагадаємо, 26 серпня у Кабміні покращили прогноз інфляції на 2020 рік.

Заступник голови Національного банку Дмитро Сологуб вважає, що Україна втратила можливість отримати від МВФ два транші до кінця 2020 року, тому треба постаратися отримати хоча б один за новою програмою stand-by. Він також зазначив, що новий транш МВФ прив'язаний до схвалення держбюджету-2021.