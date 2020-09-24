Заступник голови НБУ: ​Україна втратила можливість отримати від МВФ два транші, треба постаратися отримати хоча б один

Заступник голови Національного банку Дмитро Сологуб вважає, що Україна втратила можливість отримати від МВФ два транші до кінця 2020 року, тому треба постаратися отримати хоча б один за новою програмою stand-by.

Про це він розповів в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Сологуб також зазначив, що новий транш МВФ прив'язаний до схвалення держбюджету-2021.

"Те, на що наразі ми можемо орієнтуватися і намагатися зробити - це до кінця року отримати транш МВФ. Найімовірніше, як і у 2018 році, він буде прив'язаний до ухвалення бюджету. Тобто ми вже говоримо, умовно, про листопад", - пояснив заступник голови НБУ.

За його словами, Нацбанк пропонував уряду сформувати проєкт держбюджету-2021 на більш консервативному прогнозі, ніж, наприклад, інфляція 7,3% і середньорічний курс 29,1 грн/$. Сологуб також зауважив, що закладений дефіцит держбюджету 6% ВВП суперечить принципу контрциклічностіу програмі з МВФ, і є сумніви стосовно можливості його фінансування.

"З макроекономічної точки зору тут має йтися про помірне зниження дефіциту. Я не кажу про 2% ВВП, але точно менше закладених 6%. Крім того, є ще один фактор - можливість фінансування цього дефіциту. Ми бачили, що в бюджеті закладені випуски внутрішніх позик на 549 млрд грн", - пояснив Сологуб.

Сологуб також наголосив, що інші програми міжнародної допомоги Україні прив'язані до програми МВФ.

Так, затримка із міжнародним фінансуванням пов'язана зі зміною голови НБУ Якова Смолія, який подав у відставку через політичний тиск.

Нагадаємо, міністр фінансів Сергій Марченко очікує на приїзд в Київ місії МВФ у жовтні-листопаді.

21 серпня постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман заявив про намір продовжити співпрацю з Україною в межах програми stand-by. Разом з тим, за його словами, дата наступного візиту нової місії, яка має оцінити прогрес уряду та Національного банку у виконанні вимог фонду, ще не визначена.

Київ запропонував почати роботу місії в онлайн-режимі.

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев прогнозує отримання Україною чергового траншу МВФ у грудні цього року.