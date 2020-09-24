Без укладення УРП залучити нових інвесторів у газовидобуток Україні буде важко, – асоціація

Переможці за конкурсами на укладення УРП були обрані більш як рік тому.

Інвестиційна привабливість ділянок для видобутку газу на Чорному морі напряму залежить від того, чи будуть підписані угоди на розподіл вуглеводневої продукції (УРП) за результатами конкурсів, проведених державою у 2019 році. Про це заявив виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України Артем Петренко в інтерв’ю Українській енергетиці, повідомляють "Українські новини".

"Перше стовідсотково залежить від другого. Це питання репутації і того, наскільки Україні потрібні інвестиції. Особливо в період кризи. Якщо держава більш ніж за рік не може домовитися з інвесторами та підписати угоди, то в мене є великі сумніви, що великі провідні компанії захочуть мати з нею справи. Якщо ми не укладемо угоди по проведених конкурсах УРП, то як ми збираємося залучити інвесторів до розробки набагато складнішого шельфового проєкту?" – сказав представник асоціації.

На його думку, якщо шельфові ділянки будуть якісно підготовлені, то серед учасників конкурсу на розробку шельфу можна буде побачити великих міжнародних гравців, на яких давно чекає Україна.

"Це стане позитивним сигналом для міжнародної спільноти, що Україна зацікавлена у залученні інвесторів в газовидобувний сектор навіть у кризових умовах", – заначив він.

Критеріями для вибору переможця конкурсу, на його думку, має бути не ціна, а програма робіт, розмір інвестицій, запланований видобуток та яка його частка буде передана державі.

Як відомо, переможці за конкурсами на укладення УРП були обрані більше року тому, у липні 2019 року. Проте угоди досі не підписані через офіційні процедури.

Загалом на конкурс виставляли дев'ять ділянок. Переможці: ТОВ “ВЕЛЛ КО” — Угнівська ділянка; Oil&Gas oversеas trading B. V. та ТОВ “Нафтогазексплуатація” — Зінківська ділянка; Ukrainian Energy L. L. C. — Варвинська ділянка; ТОВ “Гео Альянс Партнерство” та Geo Allianсе Рartnership B. V. — Софіївська ділянка; АТ “Укргазвидобування” — Бузівська ділянка; ПрАТ “Видобувна компанія “Укрнафтобуріння” — Русанівська ділянка; АТ “Укргазвидобування” — Берестянська ділянка; АТ “Укргазвидобування” та Vermilion Ukraine Exploration B.V. — Балаклійська ділянка; АТ “Укргазвидобування” та Vermilion Ukraine Exploration B.V. — Іванівська ділянка.

У липні 2020 року уряд продовжив термін укладення угод про розподіл вуглеводнів за зазначеними ділянками на 6 місяців – до кінця 2020 року.