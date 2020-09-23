Simcord — інтегратор блокчейн-технологій в сучасному суспільстві

Сьогодні фахівцями компанії Simcord закладений фундамент для створення нової цифрової екосистеми.
Одна з головних розробок компанії Simcord — Система Bitbon — децентралізована система на базі розподіленого реєстру (блокчейн), яка надає користувачам можливість безпечного і рівноцінного обміну цифровими активами без посередників і грошей.
Головна перевага Системи — безпека і юридична обґрунтованість кожної угоди між користувачами в цифровій площині. Всі дані про транзакції зберігаються в розподіленому реєстрі (блокчейн) і не підлягають зміні.
Хто може використовувати розробки компанії Simcord
Приватним особам система дозволяє проводити безпечні транзакції без посередників і грошей в цифровій площині. Так, в листопаді 2019 року в Києві, була проведена перша операція з купівлі автомобіля, використовуючи цифровий актив Бітбон. Крім запису в блокчейн, сторони підтвердили юридичну сторону угоди договором міни, що підтверджує обмін прав на товар.
Крім приватного використання, Системою Bitbon можуть користуватися юридичні особи і ставити цифровий актив на баланс підприємства. Так, в 2019 році дві українські компанії здійснили першу в світі операцію з купівлі-продажу токена блокчейна Bitbon як нематеріального активу. Угода пройшла в рамках правового поля і не поставила вимогу про спеціальних регулятивних механізмів.
Ми на порозі майбутнього
У планах компанії співпраця з державою і формування світової децентралізованої цифровий екосистеми, яка буде сприяти оптимізації існуючих економічних відносин.