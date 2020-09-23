Simcord — інтегратор блокчейн-технологій в сучасному суспільстві

Сьогодні фахівцями компанії Simcord закладений фундамент для створення нової цифрової екосистеми.

Одна з головних розробок компанії Simcord — Система Bitbon — децентралізована система на базі розподіленого реєстру (блокчейн), яка надає користувачам можливість безпечного і рівноцінного обміну цифровими активами без посередників і грошей.

Головна перевага Системи — безпека і юридична обґрунтованість кожної угоди між користувачами в цифровій площині. Всі дані про транзакції зберігаються в розподіленому реєстрі (блокчейн) і не підлягають зміні.

Хто може використовувати розробки компанії Simcord

Приватним особам система дозволяє проводити безпечні транзакції без посередників і грошей в цифровій площині. Так, в листопаді 2019 року в Києві, була проведена перша операція з купівлі автомобіля, використовуючи цифровий актив Бітбон. Крім запису в блокчейн, сторони підтвердили юридичну сторону угоди договором міни, що підтверджує обмін прав на товар.

Крім приватного використання, Системою Bitbon можуть користуватися юридичні особи і ставити цифровий актив на баланс підприємства. Так, в 2019 році дві українські компанії здійснили першу в світі операцію з купівлі-продажу токена блокчейна Bitbon як нематеріального активу. Угода пройшла в рамках правового поля і не поставила вимогу про спеціальних регулятивних механізмів.

Ми на порозі майбутнього

У планах компанії співпраця з державою і формування світової децентралізованої цифровий екосистеми, яка буде сприяти оптимізації існуючих економічних відносин.