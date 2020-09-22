Казахський мільйонер Сейсембай зустрівся із Зеленським (оновлено)

Бізнесмен та громадський діяч з Казахстану Маргулан Сейсембай зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським та пообіцяв працювати над підвищенням ефективності реформ в Україні.

Про це Сейсембай повідомив у Facebook.

"Сьогодні зустрічався з президентом України - Володимиром Зеленським.Поговорили з ним і його командою близько години. Я презентував йому свою пропозицію щодо підвищення ефективності процесу впровадження реформ та законодавства. Йому все дуже сподобалося. Він сказав що це настільки потрібно і важливо, що це їм потрібно ще "вчора". Попросив прискорити.Я пообіцяв приступити до роботи негайно.Так що найближчим часом приїхати в Казахстан не вийде. Відчуваю, що можу застрягти тут надовго. Робота велика, цікава і кропітка", - написав бізнесмен.

Бізнесмен додав, що зараз почне вирішувати багато побутових питань, планувати всю роботу і збирати команду.

Також Сейсембай попросив не політизувати його співпрацю з українськими політиками.

"Прошу своїх підписників і друзів не політизувати мою роботу, а то все ботоферми і анонімні телеграм-канали активізувалися прямо. Я тут буду допомагати Україні. Мова не йде ні і про який експорт кольорових революцій, ні про певний досвід опозиційної діяльності. Я тут займаюся своєю улюбленою справою - ефективністю процесів. Для мене це професійний виклик. У бізнесі я це впроваджував багато разів, тепер хочу спробувати впровадити це в роботу держапарату", - заявив бізнесмен.

Оновлено.У квітні 2020 Сейсембай повідомляв, що він може потрапити під кримінальне переслідування на батьківщині. В його будинку та приміщенні компанії проводили обшуки. Бізнесмен назвав цю справу суто політичним переслідуванням.

Нагадаємо, у лютому Зеленський запропонував проводити щомісячні зустрічі з представниками українського бізнесу.