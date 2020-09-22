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В Кабміні розповіли, коли місія МВФ може відвідати Україну

Міністр не бачить проблем у співпраці між Україною та МВФ. 

В Кабміні розповіли, коли місія МВФ може відвідати Україну
Міністр фінансів Сергій Марченко
Фото: 112

Міністр фінансів Сергій Марченко очікує на приїзд в Київ місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) в жовтні-листопаді.

Про це він заявив в ефірі телеканалу ICTV.

За словами міністра, Україна зв'язується з МВФ щотижня.

"Місія фонду задає кілька питань Україні за тим же бюджетом. Ми в найближчий тиждень обговоримо ці питання, і в жовтні, можливо, в листопаді буде місія МВФ в Україні", - сказав міністр.

Він також додав, що не бачить проблем у співпраці між Україною та МВФ. 

Як відомо, востаннє місія Фонду відвідувала Україну в листопаді 2019 року.

Нагадаємо, 21 серпня постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман заявив про намір Міжнародного валютного фонду (МВФ) продовжити співпрацю з Україною в межах програми stand-by. Разом з тим, за його словами, дата наступного візиту нової місії, яка має оцінити прогрес уряду та Національного банку у виконанні вимог фонду, ще не визначена.

Київ запропонував почати роботу місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні, яка має оцінити прогрес уряду та Національного банку у виконанні вимог фонду, в онлайн-режимі.

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