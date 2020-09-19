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"Укроборонпром" у 2020 році заробив на оренді і продажах 21,6 млн грн.

Державний концерн провів у 2020 році 480 аукціонів.

"Укроборонпром" у 2020 році заробив на оренді і продажах 21,6 млн грн.
Фото: Інформатор

Підприємства державного концерну "Укроборонпром" за 8 місяців 2020 року отримали 21,6 млн грн. від оренди та продажів майна.

Про це повідомила пресслужба концерну.

"За 8 місяців цього року підприємства Укроборонпрому заробили на прозорій оренді та продажі майна 21,6 млн грн. Ще на понад 10 млн грн - успішно провели аукціони.Ухвалення ЗУ "Про оренду державного та комунального майна" з одного боку та відсутність підзаконки до нього - з іншого заблокували оренду держмайна в Україні щонайменше на пів року. І лише місяць тому були ухвалені останні підзаконні акти, які дозволяють держпідприємствам виходити на прозору оренду майна", - йдеться в повідомленні.

В "Укроборонпромі" зазначили, що було проведено 480 аукціонів, 4 з них - з оренди майна.

"Згадані чотири аукціони Укроборонпрому з оренди майна не підпадають під дію Закону. Заводи "Маяк" та "Радар" не є класичними держпідприємствами, це публічні акціонерні товариства.Тому продаж свого майна через Прозорро.Продажі є їхньою власною ініціативою. Втім, тепер їхній досвід дозволить концерну зробити аукціони з оренди держмайна максимально ефективними", - додали в "Укроборонпромі".

В концерні також зауважили, що сьогодні оренда держмайна відбувається через відкриті аукціони на Прозорро.Продажі.

Нагадаємо, у серпні "Укроборонпром" виконав проблемний контракт на 45 бронетранспортерів БТР-4Е, який було зірвано у 2019 році і поновлено після втручання президента Володимира Зеленського.

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