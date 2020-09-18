Голова НБУ: "Ніхто не може диктувати, який встановлювати курс гривні чи облікову ставку"

Голова Національного банку України Кирило Шевченко запевнив послів "Великої сімки" в тому, що незалежності регулятора нічого не загрожує.

Про це він повідомив у Facebook.

"Посли країн "Великої сімки" (G7) в Україні заявили, що наша країна "має продемонструвати політичну волю для захисту незалежності Національного банку". Я дуже шаную погляди та застереження поважних послів і маю запевнити всіх вас, що незалежності НБУ нічого не загрожує...На сьогодні нам ніхто не може диктувати, який встановлювати курс гривні чи облікову ставку", - написав Шевченко.

За його словами, сьогодні підконтрольність НБУ будь-кому просто неможлива. Всі важливі рішення ухвалюються колегіально після всебічного обговорення їхнього впливу як на банківську систему зокрема, так і економіку загалом.

Голова НБУ зазначив, що перед банківською системою постали нові виклики. Зокрема, майже заморожене кредитування економіки.

"Також маю заспокоїти всіх, хто сумнівається в послідовності зобов’язань, які раніше взяв на себе Національний банк. Ви не побачите розвороту в політиці НБУ на 180 градусів...Національний банк був і залишається технократичним інститутом. Ми покликані забезпечувати фінансову та цінову стабільність, а також сприяти економічному розвитку. Це – наш мандат, він незмінний.", - додав Шевченко.

Нагадаємо, у липні посли G7 відреагували на відставку голови НБУ Якова Смолія.Вони підкреслили, що підрив незалежного центрального банку поставив би під загрозу надійність реформ.