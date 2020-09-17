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Другий завод "Укрспирту" виставили на аукціон

На продаж виставили майно Артемівського МПД.

Другий завод "Укрспирту" виставили на аукціон
Фото: Українська правда

Фонд державного майна України оголосив про проведення аукціону з продажу об’єктів спиртової галузі, зокрема Артемівського МПД (об’єкт ДП “Укрспирт”).

Про це повідомила пресслужба "Укрспирту".

"Артемівське МПД виставлено на приватизаційний аукціон другим з переліку об’єктів ДП “Укрспирт”, - йдеться в повідомленні.

Аукціон відбудеться 20 жовтня на площадці Prozorro.

В "Укрспирті" також зазначили, що метою програми приватизації спиртової галузі є виконання  закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального", що демонополізує галузь виробництва спирту та створює новий ринок з рівними правилами для всіх учасників.

Нагадаємо, 15 вересня стало відомо, що Фонд держмайна розпочав масштабну приватизацію державних підприємств, що входять до ДП "Укрспирт" та Державного концерну "Укрспирт".Першим на аукціон виставили Немирівський спиртзавод.

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