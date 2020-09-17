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Місцева влада перешкоджає розвитку мобільного зв'язку, - Мінцифри

Мова йде не лише про 5G, але й про звичний 4G.

Місцева влада перешкоджає розвитку мобільного зв'язку, - Мінцифри
Фото: Global Office

У міністерстві цифрової трансформації України заявили, що місцева влада перешкоджає роботі базових станцій мобільного зв’язку, посилаючись на їх фіктивну шкоду.

Про це повідомила пресслужба міністерства.

"Радіофобія — не жарт: вона дедалі частіше стає на заваді розвитку мобільного зв’язку в Україні. І йдеться не лише про очікуваний 5G, але і про 4G, який вже став звичним для мешканців великих міст і на який дуже чекають у сільській місцевості", - йдеться в повідомленні.

В Мінцифри зазначили, що йдеться про перешкоджання роботі станцій мобільного зв'язку у місті Бровари на Київщині та Маріуполь Донецької області. Також встановленню базових станцій перешкоджають керівництво Управління охорони здоров’я Івано-Франківської міської ради та керівництво Центральної районної лікарні Києво-Святошинського району.

"Такі дії посадовців не є піклуванням про громадян. Навпаки, через них постраждає набагато більше людей, ніж активних радіофобів. Без якісного мобільного зв’язку у нелегкий карантинний період неможливо вчасно додзвонитися до лікаря, взяти участь у відеоконференції чи отримати завдання для навчання", - зауважили в міністерстві.

В Мінцифри також додали, що базові станції мобільного зв’язку, що встановлюються українськими операторами, не шкідливі для людей, тварин та рослин. Норми випромінювання базових станцій в України встановлені у 10-100 разів суворіші, ніж у Європі та Америці.

Нагадаємо, технологія 5G дозволяє використовувати інтернет, швидкість якого перевищує 4G у 20 разів, а в деяких випадках швидкість 5G може бути більшою навіть у 100 разів. У провідних технологічних компаніях світу, в США, Японії, Південній Кореї та Китаї сподіваються, що технологія 5G значно прискорить розвиток інших технологій, таких як "розумне місто", безпілотні автомобілі тощо.

Раніше повідомлялося, що 17 травня 2019 року п'ятий президент України Петро Порошенко видав указ про запровадження 5G.

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