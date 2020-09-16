Ігор Гринів: «Раніше місцеві були майже нікому не цікаві, а сьогодні боротьба йде за кожне село»
Ігор Гринів: «Раніше місцеві були майже нікому не цікаві, а сьогодні боротьба йде за кожне село»
Генпрокурорка Венедіктова прийшла у Верховну Раду через звинувачення нардепа Юрченка в хабарництві (доповнено)
Генпрокурорка Венедіктова прийшла у Верховну Раду через звинувачення нардепа Юрченка в хабарництві (доповнено)
Светлана Тихановская: «Если Лукашенко уйдёт по-человечески, то получит гарантии безопасности. Даже больше»
Светлана Тихановская: «Если Лукашенко уйдёт по-человечески, то получит гарантии безопасности. Даже больше»
Під Києвом стався розрив газової труби, якою постачають газ до ЄС (оновлено)
Під Києвом стався розрив газової труби, якою постачають газ до ЄС (оновлено)
У Польщі знайшли два "сховки Новака" з готівкою на мільйон доларів
У Польщі знайшли два "сховки Новака" з готівкою на мільйон доларів
В США призупинили випробування вакцини від COVID-19 - Reuters
В США призупинили випробування вакцини від COVID-19 - Reuters
Рада скасувала довідки про судимість для кандидатів у депутати
Рада скасувала довідки про судимість для кандидатів у депутати
Британські «термінатори» для України
Британські «термінатори» для України
КМДА планує реставрувати міст Патона до кінця 2025 року
КМДА планує реставрувати міст Патона до кінця 2025 року
ГоловнаЕкономікаБізнес

ФОПи протестують в урядовому кварталі

Мітингувальники виступають проти обмежень бізнесу та на захист мікропідприємництва і спрощеної системи оподаткування.

ФОПи протестують в урядовому кварталі
Фото: UBR

В урядовому кварталі Києва вже другий день поспіль протестують ФОПи.

Про це повідомили на Facebook-сторінці руху #SaveФОП.

"Рух #SaveФОП оголошує на 16.09.2020 протест "ПРАВО на ПРАЦЮ" під Офісом Президента України, Верховною Радою України та Комітетом з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради України ", - йдеться в повідомленні.

Мітингувальники виступають проти обмежень бізнесу та на захист мікропідприємництва і спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності в підтримку законопроєктів 3853-1, 3853-2 та 3993. 

Відповідно до цих документів скасовується обов‘язок використання фіскалізованих реєстраторів розрахункових операцій(РРО) ФОПами-спрощенцям та закладається підґрунтя для розвитку спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності в частині прив‘язки лімітів спрощенки до мінімальної заробітної плати.

Тим часом поліція Києва посилила заходи безпеки у середмісті столиці. 

"Аби не допустити порушень громадського порядку та забезпечити мирне проведення запланованих акцій у центрі Києва поліцейські спільно із військовослужбовцями Національної гвардії України заступили на посилене чергування", - повідомила пресслужба Нацполіції Києва.

Нагадаємо, у січні Верховна Рада вирішила підвищити річні ліміти обороту для фізосіб-підприємців.

Раніше повідомлялося, що у жовтні 2019 президент Володимир Зеленський ініціював введення мораторію на перевірки фізичних осіб - підприємців (ФОП) усіх категорій, крім "ризикових" строком на два роки.

У вересні 2019 Рада зобов'язала ФОП 2-4 категорій переходити на касові апарати.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також