ФОПи протестують в урядовому кварталі

Мітингувальники виступають проти обмежень бізнесу та на захист мікропідприємництва і спрощеної системи оподаткування.

В урядовому кварталі Києва вже другий день поспіль протестують ФОПи.

Про це повідомили на Facebook-сторінці руху #SaveФОП.

"Рух #SaveФОП оголошує на 16.09.2020 протест "ПРАВО на ПРАЦЮ" під Офісом Президента України, Верховною Радою України та Комітетом з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради України ", - йдеться в повідомленні.

Мітингувальники виступають проти обмежень бізнесу та на захист мікропідприємництва і спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності в підтримку законопроєктів 3853-1, 3853-2 та 3993.

Відповідно до цих документів скасовується обов‘язок використання фіскалізованих реєстраторів розрахункових операцій(РРО) ФОПами-спрощенцям та закладається підґрунтя для розвитку спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності в частині прив‘язки лімітів спрощенки до мінімальної заробітної плати.

Тим часом поліція Києва посилила заходи безпеки у середмісті столиці.

"Аби не допустити порушень громадського порядку та забезпечити мирне проведення запланованих акцій у центрі Києва поліцейські спільно із військовослужбовцями Національної гвардії України заступили на посилене чергування", - повідомила пресслужба Нацполіції Києва.

Нагадаємо, у січні Верховна Рада вирішила підвищити річні ліміти обороту для фізосіб-підприємців.

Раніше повідомлялося, що у жовтні 2019 президент Володимир Зеленський ініціював введення мораторію на перевірки фізичних осіб - підприємців (ФОП) усіх категорій, крім "ризикових" строком на два роки.

У вересні 2019 Рада зобов'язала ФОП 2-4 категорій переходити на касові апарати.