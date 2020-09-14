Завод має загальну площу 76,65 тис. кв.м. та розташований в Одеській області.

Фото: setam.net.ua

Держпідприємство "СЕТАМ" (Система електронних торгів арештованим майном) виставило на продаж завод з виробництва розчинної кави та кавових виробів в Одеській області за майже 42 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції України.

"Завод має загальну площу 76,65 тис. кв.м. та розташований в Одеській області, м. Чорноморськ (Іллічівськ), вул. Промислова", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що комплекс будівель заводу складається з восьмиповерхової виробничої будівлі з навісами, будівель насосної станції, резервуарів для води, артезіанської свердловини, тощо.

Аукціон призначений на 25 вересня 2020 року. Стартова ціна лоту - 41,95 млн грн.

setam.net.ua

Фото: setam.net.ua

Фото: setam.net.ua

Нагадаємо, раніше СЕТАМ продало 20 заарештованих літаків за 2,63 млн гривень.

У 2018 році СЕТАМ виставив на продаж арештований російський літак Boeing D737/524. Стартова ціна склала 35,99 млн гривень. Літак заарештували за борги російської компанії за обслуговування та стоянку в аеропорту "Київ".