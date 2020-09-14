Влада повинна захистити постраждалих вкладників банку “Аркада”, - Кучеренко

"Коли люди несли свої гроші в Аркаду, ніхто в КМДА не сказав їм, що це шахраї і злочинці".

Столична влада повинна захистити ошуканих вкладників в будівництво банку “Аркада”. Таку заяву на зустрічі із виборцями зробив кандидат на посаду міського голови Києва, народний депутат від “Батьківщини” Олексій Кучеренко, передає пресслужба.

Він впевнений, що зараз потрібно шукати компроміс і вирішувати проблему 11 тисяч людей, які вклали свої гроші, але не отримали житло.

“Коли люди несли свої гроші в Аркаду, ніхто в КМДА не сказав їм, що це шахраї і злочинці, не використав свої повноваження, щоб одразу припинити це будівництво. Навпаки його називали законним, забудовник мав дозволи та рішення міської ради. Чому ж тепер до інвесторів не виходить міський голова, не пробує вирішити цю проблему?” – зауважив Олексій Кучеренко.

Він заявив, що найголовніший пріоритет нині – державна система захисту громадян від афер, махінацій, шахрайств у сфері житла.

“Спочатку ніхто не казав, що “Аркада” – це піраміда чи нелегальне будівництво. Тому тут залишаються великі претензії і до КМДА, і до державних інспекцій”, – підкреслив Олексій Кучеренко.

Також політик заявив, що увійшов до Міжвідомчої робочої групи з питань сприяння постраждалим інвесторам у добудові об’єктів незавершеного житлового будівництва як представник “Батьківщини”.