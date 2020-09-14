Ексголова ДМС Нефьодов, ймовірно, очолить список "Голосу" на виборах у Київраду
Ексголова ДМС Нефьодов, ймовірно, очолить список "Голосу" на виборах у Київраду
В Ірані стратили 27-річного чемпіона з боротьби
В Ірані стратили 27-річного чемпіона з боротьби
"Слуга народу" пропонує зміни до постанови про місцеві вибори
"Слуга народу" пропонує зміни до постанови про місцеві вибори
Росія буде добиватись відновлення водопостачання у Крим через тиск на партнерів України
Росія буде добиватись відновлення водопостачання у Крим через тиск на партнерів України
Марш протесту у Мінську: силовики затримали понад 400 людей (оновлено)
Марш протесту у Мінську: силовики затримали понад 400 людей (оновлено)
На Херсонщині до ПЦУ перейшов архімандрит УПЦ МП
На Херсонщині до ПЦУ перейшов архімандрит УПЦ МП
В Ізраїлі оголосили загальнонаціональну ізоляцію через COVID-19
В Ізраїлі оголосили загальнонаціональну ізоляцію через COVID-19
Після важкого поранення помер очільник "Свободи" у Миколаєві
Після важкого поранення помер очільник "Свободи" у Миколаєві
Фокін відмовився прийти на засідання комітету Ради, - нардеп
Фокін відмовився прийти на засідання комітету Ради, - нардеп
ГоловнаЕкономікаДержава

Влада повинна захистити постраждалих вкладників банку “Аркада”, - Кучеренко

"Коли люди несли свої гроші в Аркаду, ніхто в КМДА не сказав їм, що це шахраї і злочинці".

Влада повинна захистити постраждалих вкладників банку “Аркада”, - Кучеренко
Алексей Кучеренко
Фото: Макс Левин

Столична влада повинна захистити ошуканих вкладників в будівництво банку “Аркада”. Таку заяву на зустрічі із виборцями зробив кандидат на посаду міського голови Києва, народний депутат від “Батьківщини” Олексій Кучеренко, передає пресслужба.

Він впевнений, що зараз потрібно шукати компроміс і вирішувати проблему 11 тисяч людей, які вклали свої гроші, але не отримали житло.

“Коли люди несли свої гроші в Аркаду, ніхто в КМДА не сказав їм, що це шахраї і злочинці, не використав свої повноваження, щоб одразу припинити це будівництво. Навпаки його називали законним, забудовник мав дозволи та рішення міської ради. Чому ж тепер до інвесторів не виходить міський голова, не пробує вирішити цю проблему?” – зауважив Олексій Кучеренко.

Він заявив, що найголовніший пріоритет нині – державна система захисту громадян від афер, махінацій, шахрайств у сфері житла.

“Спочатку ніхто не казав, що “Аркада” – це піраміда чи нелегальне будівництво. Тому тут залишаються великі претензії і до КМДА, і до державних інспекцій”, – підкреслив Олексій Кучеренко.

Також політик заявив, що увійшов до Міжвідомчої робочої групи з питань сприяння постраждалим інвесторам у добудові об’єктів незавершеного житлового будівництва як представник “Батьківщини”.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також