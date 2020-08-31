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​СБУ інсценувала вбивство IT-спеціаліста і затримала замовника

Замовника затримали в Одесі відразу після передачі "кілеру" грошей.

​СБУ інсценувала вбивство IT-спеціаліста і затримала замовника
Фото: ssu.gov.ua

Оперативники Служби безпеки запобігли замовному вбивству київського ІТ-комерсанта і затримали замовника, інсценувавши злочин.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Встановлено, що мешканець Києва підшукував кілера для вбивства бізнес-партнера. Замовник мав конфлікт з потерпілим через спільні оборудки у відомій компанії, що займалася криптовалютами і має деякі ознаки так званої «фінансової піраміди». Життя партнера зловмисник оцінив у п‘ять тисяч доларів США", - зазначили у спецслужбі.

Після цього правоохоронці провели в Голосіївському районі Києва імітацію зникнення, а потім "убивства" жертви, а замовнику повідомили про виконання злочину.

Замовника затримали в Одесі відразу після передачі "кілеру" другої частини винагороди та його фотозвіту про виконання вбивства.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

У межах порушеного кримінального провадження зловмиснику оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 (вбивство на замовлення) Кримінального кодексу. До суду направлено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Тривають невідкладні слідчі дії.

Нагадаємо, 27 серпня СБУ повідомила про припинення діяльності фінансової піраміди, учасники якої присвоїли більш ніж $250 мільйонів коштів українських громадян. При цьому вкладниками стали понад 600 тисяч громадян. До організації оборудки причетні понад 20 осіб, а також задіяно більше ніж 100 юридичних осіб.

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