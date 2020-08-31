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В окупованому РФ Криму ФСБ провела обшуки, затримано чотирьох кримських татар (оновлено)

Прокуратура АР Крим розпочала кримінальне провадження за фактом обшуків.

В окупованому РФ Криму ФСБ провела обшуки, затримано чотирьох кримських татар (оновлено)
Фото: facebook.com/crimeansolidarity

В окупованому Росією Криму зранку 31 серпня російські силовики проводять обшуки в будинках кримських татар.

Про це повідомляє громадське об’єднання "Кримська солідарність".

У Нижньогірському районі пройшов обшук у будинку журналіста "Кримської солідарності", кореспондента "Грані.ру" Айдера Кадирова. Повідомляється, що обшук відбувається в селі Розливи.

На момент обшуку в будинку перебувають дружина і четверо дітей. Наймолодшій дитині 2,5 місяця, її передали бабусі, яка перебуває поруч із будинком на вулиці.

Фото: facebook.com/crimeansolidarity

Фото: facebook.com/crimeansolidarity

Фото: facebook.com/crimeansolidarity

У Совєтському районі обшук відбувається в будинку Енвера Топчі.

Також відомо про обшук у Судаку в будинку активіста Рідвана Умерова.

Активіста Айдера Кадирова після обшуку вранці 31 серпня в його будинку російські силовики відвезли в управління ФСБ в Сімферополі.

Також активістам стало відомо про ще один обшук у селі Сонячна долина (Судак) - у будинку Айдера Аблякімова. Повідомляється, що він батько малолітньої дитини і є співробітником МНС.

Російські силовики публічно не коментують ситуацію.

Оновлення. Під час обшуків затримано чотирьох кримських татар, повідомляє "Кримська солідарність".

  • село Розливи - кореспондент "Кримської солідарності", кореспондент видання "Грани.ру" Айдер Кадиров;
  • місто Судак - активіст Рідван Умеров;
  • селище Сонячна Долина - активіст Айдер Аблякімов.
  • смт Радянський - Енвер Топчі.

Фото: facebook.com/crimeansolidarity

Фото: facebook.com/crimeansolidarity

Фото: facebook.com/crimeansolidarity

Фото: facebook.com/crimeansolidarity

Фото: facebook.com/crimeansolidarity

Оновлення 11:08. Прокуратура АР Крим розпочала кримінальне провадження за фактом обшуків в оселях кримських татар.

У пресслужбі прокуратури автономії повідомили, що відкрито справу за фактом порушення недоторканності житла при проведенні незаконних обшуків в будинках кримських татар (ч. 2 ст. 162 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, серію обшуків у будинках кримських татар у чотирьох районах окупованого півострова російські силовики провели 7 липня. Тоді було затримано щонайменше семеро осіб.

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