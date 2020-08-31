В окупованому Росією Криму зранку 31 серпня російські силовики проводять обшуки в будинках кримських татар.
Про це повідомляє громадське об’єднання "Кримська солідарність".
У Нижньогірському районі пройшов обшук у будинку журналіста "Кримської солідарності", кореспондента "Грані.ру" Айдера Кадирова. Повідомляється, що обшук відбувається в селі Розливи.
На момент обшуку в будинку перебувають дружина і четверо дітей. Наймолодшій дитині 2,5 місяця, її передали бабусі, яка перебуває поруч із будинком на вулиці.
У Совєтському районі обшук відбувається в будинку Енвера Топчі.
Також відомо про обшук у Судаку в будинку активіста Рідвана Умерова.
Активіста Айдера Кадирова після обшуку вранці 31 серпня в його будинку російські силовики відвезли в управління ФСБ в Сімферополі.
Також активістам стало відомо про ще один обшук у селі Сонячна долина (Судак) - у будинку Айдера Аблякімова. Повідомляється, що він батько малолітньої дитини і є співробітником МНС.
Російські силовики публічно не коментують ситуацію.
Оновлення. Під час обшуків затримано чотирьох кримських татар, повідомляє "Кримська солідарність".
- село Розливи - кореспондент "Кримської солідарності", кореспондент видання "Грани.ру" Айдер Кадиров;
- місто Судак - активіст Рідван Умеров;
- селище Сонячна Долина - активіст Айдер Аблякімов.
- смт Радянський - Енвер Топчі.
Оновлення 11:08. Прокуратура АР Крим розпочала кримінальне провадження за фактом обшуків в оселях кримських татар.
У пресслужбі прокуратури автономії повідомили, що відкрито справу за фактом порушення недоторканності житла при проведенні незаконних обшуків в будинках кримських татар (ч. 2 ст. 162 Кримінального кодексу України).
Нагадаємо, серію обшуків у будинках кримських татар у чотирьох районах окупованого півострова російські силовики провели 7 липня. Тоді було затримано щонайменше семеро осіб.