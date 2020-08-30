МЗС закликало світ посилити тиск на Росію через зникнення українців на окупованих територіях

В Криму розслідують 117 зникнень, більшість з них стосуються кримських татар.

Міністерство закордонних справ України у закликало світ посилити тиск на Росію через викрадення українців на окупованих територіях у Криму та на Донбасі. Про це йдеться у повідомленні відомства.

"МЗС України закликає світову спільноту не залишати поза увагою долю осіб, зниклих, викрадених чи безвісти зниклих на тимчасово окупованих Росією територіях України в Криму та на Донбасі", - сказано у повідомленні.

У міністерстві інформують, що прокуратура Автономної республіки Крим та міста Севастополь здійснює процесуальне керівництво у 115 кримінальних провадженнях за 117 фактами насильницького зникнення, позбавлення волі та викрадення людей.

"У переважній більшості випадків були виявлені факти, що свідчать про причетність до зникнень російської окупаційної влади. Зафіксовано випадки залякувань родичів зниклих, свідків, а також відсутність ефективного розслідування", - повідомили у МЗС.

При цьому серед жертв насильницьких зникнень в окупованому Криму більшість становлять кримські татари.

"Світова спільнота має тримати такі порушення з боку Росії як держави-окупанта у фокусі своєї постійної уваги та посилювати тиск на РФ у всіх випадках насильницьких зникнень", - підкреслили у міністерстві.

Нагадаємо, підконтрольний Кремлю суд окупованого Сімферополя заарештував на місяць затриманого спецслужбами РФ українського військовослужбовця Євгена Добринського. Чоловік зник, коли перебував на одному з військових об'єктів приблизно за тисячу метрів від окупованого Росією півострова Крим. Зброя і амуніція військовослужбовця залишилися на місці.

Командування ЗСУ заявило, що військового викрали, а неподалік від спостережного посту виявили сліди боротьби з невідомими особами.

Пізніше ФСБ опублікувала відео затримання і допиту Добринського, на якому спочатку він йде по залізничних коліях хитаючись і розмахуючи руками. Потім він сідає на рейки, і згодом його відводять під руки російські військові. На допиті він розповів, що перебував у стані алкогольного сп'яніння, а при ньому були "якісь наркотичні засоби на кшталт трави коноплі". За його словами, наркотики йому дали "місцеві", з якими він випивав.

У заяві командування прокоментували це відео, назвавши його постановкою.