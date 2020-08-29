В Офісі президента відреагували на рішення суду щодо неконституційності призначення Ситника директором НАБУ

В Офісі президента відреагували на вердикт Конституційного суду щодо неконституційності призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро.

У заяві на сайті ОПУ повідомляється, що рішення Конституційного Суду про неконституційність указу попереднього президента про призначення директора НАБУ "взято до відома".

"Згідно з цим рішенням, як ми його розуміємо, судді констатували, що непродумана, поспішна, а часто – спекулятивна тодішня практика кадрових призначень, яка йшла урозріз з Конституцією України при формуванні найважливішого елемента антикорупційної архітектури в країні, призвела до необхідності ухвалити конкретне правове рішення про неконституційність. Розуміємо також, що КС дає оцінку саме тодішнім управлінським рішенням щодо кадрових призначень, а не оцінку якості роботи самого органу", - заявили в Офісі Зеленського.

Зазначається, що у зв'язку з цим рішенням та з колізією щодо можливої втрати повноважень директором Бюро "ми чекаємо від виконувача його обов'язків ефективної реалізації антикорупційної політики в період до обрання на чесному та прозорому конкурсі нового керівника".

"Не сумніваємось також, що директорат НАБУ організує роботу сьогодні так, щоб були враховані всі нові правові обставини, а оперативна та слідча діяльність не зупинялася у зв'язку з уточненням організаційної структури та її узгодженням з Конституцією України. Для нас є вкрай важливим лише один пріоритет – жорстка та непримиренна боротьба з корупцією на всіх рівнях з обов'язковим результатом", - підсумували в Офісі президента України.

Нагадаємо, що у травні 51 депутат Верховної Ради на чолі з Олександром Дубінським ("Слуга народу") оскаржив у Конституційному Суді указ президента Петра Порошенка про призначення Артема Ситника директором НАБУ.

Президент Володимир Зеленський незабаром після свого обрання намагався закрити цю законодавчу прогалину, але його конституційних поправок не підтримала Верховна Рада.

Ситник пов'язував спроби його звільнити зі справою ПриватБанку. За словами колишнього генерального прокурора Руслана Рябошапки, НАБУ готове висунути підозру колишньому власнику ПриватБанку Ігорю Коломойського, але її блокує керівник Служби безпеки України Іван Баканов.

Учора Конституційний Суд визнав неконституційним Указ президента про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро.