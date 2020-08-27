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Зеленський подякував поліції за затримання нападників на автобус ОПЗЖ

На думку президента, швидкий результат та ефективність у затриманні підозрюваних повинні стати нормою.

Зеленський подякував поліції за затримання нападників на автобус ОПЗЖ
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський відреагував на затримання осіб, яких підозрюють у нападі на автобус з представниками ГО "За життя" на трасі Харків-Київ.

Про це він написав у своєму Facebook.

"Дякую поліції за швидкий результат із затриманням підозрюваних у стрілянині на Харківщині, де група озброєних молодиків скоїла напад на автобус. Така ефективність повинна стати нормою", - написав голова держави.

Він зазначив, що ані належність до певних політичних сил, ані прихильність до різних ідеологій, віросповідань, поглядів тощо, якщо це не заборонено законодавством, не повинні бути виправданням злочинів.

"Саме безкарність породжує вседозволеність, а отже, розслідування у таких справах повинне відбуватися якомога швидше, а суди повинні ухвалювати рішення, керуючись виключно буквою Закону, а не політичною кон’юнктурою", - підкреслив Зеленський.

"Ми десятиріччями слухали гасло "Закон – один для всіх". Але бачимо, до чого призводять порожні обіцянки! Безліч правоохоронних органів зосередили увагу на економічних та корупційних злочинах, боротьба з якими, звичайно, важлива, але ми не повинні допустити повернення до "лихих 90-х" із зухвалими розбірками на вулицях. Тому гучні слова повинні нарешті перетворюватися на результат, а винні – отримувати реальне покарання" додав він.

Нагадаємо, сьогодні близько 19 години поблизу селища Люботин Харківського району Харківської області на автодорозі невідомі обстріляли автобус, у якому перебували представники ГО "За життя".

Пізніше стало відомо про затримання працівниками Нацполіції осіб, яких підозрюють у скоєнні нападу на автобус.

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