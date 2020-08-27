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В Харківській області обстріляли автобус з представниками ОПЗЖ

Харківська поліція з’ясовує обставини стрілянини.

Поблизу селища Люботин Харківського району Харківської області на автодорозі невідомі обстріляли автобус, у якому перебували представники ГО "За життя".

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції в Харківській області.

Повідомляється, що невідомі автомобілем Міцубісі заблокували рух мікроавтобуса Мерседес, у якому перебували представники ГО "За життя", та змусили його зупинитися. Після цього з авто вийшло декілька осіб та з невстановленої зброї обстріляли автобус, після чого втекли на авто. Нацполіція оголосила спецоперацію "Сирена".

"На місці події працює керівництво обласного главку поліції та слідчо-оперативна группа", - йдеться в повідомленні Нацполіції.

Фото: Facebook.com/Илья Кива

Фото: Facebook.com/Илья Кива

Джерела LB.ua в МВС підтверджують інформацію про стрілянину. Разом з тим, співрозмовник видання спростував оприлюднену нардепом від ОПЗЖ Іллею Кивою інформацію про загиблих серед пасажирів автобуса.

"Убитих немає, є один поранений з травмата, на місці розбираються", - повідомив співрозмовник видання.

Нагадаємо, 30 червня в Івано-Франківську сталася стрілянина, в результаті якої було поранено 45-річного чоловіка.

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