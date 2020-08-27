Від 11 серпня вона перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

З підозрюваної у вбивстві журналіста Павла Шеремета волонтерки і лікарки Юлії Кузьменко зняли електронний браслет.

Про це пізно ввечері 26 серпня повідомив її адвокат Тарас Безпалий.

"Представники поліції виконали ухвалу Шевченківського райсуду й зняли з Кузьменко Юлії електронний засіб контролю", - написав він у фейсбуці і додав фото, як із Кузьменко знімають електронний браслет.

Нагадаємо, 11 серпня Юлію Кузьменко випустили з-під варти під цілодобовий домашній арешт. Під вартою вона перебувала 248 днів. Антоненка суд залишив під вартою до 23 жовтня. Дугарь буде під домашнім арештом теж до 23 жовтня.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016-го о 7:45 унаслідок вибуху машини. Розслідування його вбивства високопосадовці публічно називали "справою честі", втім понад 3,5 роки, попри численні експертизи, допити понад 1000 людей, вилучення відео з камер спостереження обсягом понад 150 терабайтів, у справі не було жодного офіційного підозрюваного.

У грудні 2019-го підозрюваними у справі Шеремета правоохоронці назвали музиканта Андрія Антоненка разом з лікаркою і волонтеркою Юлією Кузьменко і медсестрою одного з парашутно-десантних батальйонів Яною Дугарь. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

25 серпня суд почав підготовче засідання у справі про вбивство Шеремета.