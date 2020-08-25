Підозрюваних у справі про вбивство Шеремета судитимуть присяжні

Також суд залишив Антоненка під вартою до 23 жовтня.

Справу за обвинуваченням Андрія Антоненка, Яни Дугарь і Юлії Кузьменко, яких підозрюють у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета, розглядатиме суд присяжних.

Таке рішення ухвалив Шевченківський районний суд Києва, передає "Інтерфакс-Україна".

Судове засідання призначене на 12:00 4 вересня.

Також суд залишив Антоненка під вартою до 23 жовтня. Дугарь буде під домашнім арештом до 23 жовтня, Дугарь призначили заставу в 168 тис. гривень.

Нагадаємо, 25 серпня Шевченківський районний суд Києва розпочав підготовче судове засідання у рамках розгляду справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета.

18 серпня правоохоронці вручили обвинувальні акти підозрюваним Кузьменко та Антоненку. Захист Яни Дугарь від отримання документа відмовився.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016-го внаслідок вибуху машини. До грудня 2019-го в розслідуванні не називали підозрюваних в організації та виконанні вибуху. Однак 12 грудня підозрюваними у справі Шеремета правоохоронці назвали музиканта Андрія Антоненка, дитячого хірурга та волонтерку Юлією Кузьменко і медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь.

Організатором убивства слідство назвало Антоненка, захопленого "ультранаціоналістичними ідеями". Правоохоронці заявили, що чоловік культивує "велич арійської раси, розмежування суспільства за принципом національної приналежності". До свого задуму він нібито залучив Кузьменко та Дугарь, а також ряд невстановлених осіб.

21 травня стало відомо, що підозрюваним у справі змінили підозри з організаторів на виконавців. З підозр зникли згадки про "ультранаціоналістичні ідеї" та "велич арійської раси", а організаторами слідство тепер називає невстановлених осіб.

11 серпня Апеляційний суд відпустив волонтерку і лікарку Юлію Кузьменко під цілодобовий домашній арешт. Антоненка суд залишив під вартою до 13 вересня.