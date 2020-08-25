Порошенко: незалежна демократична Білорусь це, перш за все, питання національної безпеки України

Відсутність чіткої позиції українського керівництва щодо подій у Білорусі шкодить не лише іміджу нашої держави, але й загрожує національній безпеці.

Про це заявив п’ятий президент України, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко під час телемарафону в ефірі телеканалів "Прямий", "Еспресо" і "5 канал", повідомили у пресслужбі "ЄС".

"Мені здається, що українське керівництво ще знаходиться у виборчих перегонах. У міжнародній політиці так не можна, є принципи. Є жахлива загроза, що Україна знову повертається в сумновідомі часи багатовекторності. Ні. На двох стільцях сидіти не можна. Ми йдемо до Європи? Приймайте європейські принципи свободи і демократії, в тому числі виборчого процесу. Якщо вибори не відповідають критеріям ОБСЄ – скажіть про те, що вибори нечесні. Ми не говоримо, хто має бути президентом, бо це справа виключно білоруського народу, це не справа Європи, Штатів чи Росії. Але ми говоримо, що стандарти виборів мають відповідати принципам демократії, волевиявлення", – наголосив Порошенко.

"Мова йде про національну безпеку нашої держави. У нас майже 2 тис км спільного кордону. І якщо Білорусь буде анексована Російською Федерацією, це буде означати, що і в Чернігові, і в Житомирі на наших кордонах будуть стояти російські окупаційні війська. І до Києва, і до західних кордонів України це буде 100 -150 км. І це точно не відповідає національним інтересам України. Тому наша позиція – ми за те, щоб Білорусь зберегла свою незалежність, свій суверенітет", – наголосив Петро Порошенко.

Він відзначив, що з боку Росії "відбувається повзуча анексія".

"Хто цьому може перешкодити? Білоруський народ. І те, що 200-300 тисяч по всій країні, не боячись звірячого нападу ОМОНу, абсолютно божевільних дій силовиків, люди вийшли на вулицю і захищають демократію – хочу наголосити, кожен білорус це робить в тому числі в національних інтерасах України. Бо в наших інтересах суверенна, незалежна, бажано європейська, але точно демократична держава", – переконаний п’ятий Президент України.

Нагадаємо, що раніше Лукашенко доручив попередити Зеленського та інших президентів Європи про відповідальність за "розпалювання заворушень", натякнувши, що Україна нібито причетна до "фінансування" протестів.