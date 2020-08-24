Зеленський зустрівся з головою МЗС Німеччини

Президент розповів про безпекову ситуацію на Донбасі та висловив подяку за підтримку територіальної цілісності України.

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з Федеральним міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом.

Про це повідомляється на сайті Офіса президента.

"Я вдячний за те, що у такий важливий для України день – День Незалежності – у нас присутні гості такого високого рівня", - сказав Зеленський.

Президент розповів про безпекову ситуацію на Донбасі та висловив подяку Німеччині за підтримку територіальної цілісності та суверенітету нашої держави.

"Ми вдячні вам особисто, вдячні вашому послу й окремо хочемо подякувати за постійну підтримку пані канцлеру Ангелі Меркель. Вона завжди підтримує нас з усіх пріоритетних питань, які в нас є: питання війни на сході, питання Криму, питання нашої територіальної цілісності й суверенітету", - сказав Зеленський.

Особливу увагу президент звернув на підготовку до проведення чергової зустрічі "нормандської четвірки" на рівні лідерів держав.

"Щоб у нас вийшло провести в найближчий час, якомога швидше, зустріч у Нормандському форматі – все підготувати та дійсно просуватися вперед. Зараз справді є відчуття, що команди працюють непогано. Як би там не було, але 29 днів немає бойових смертей і поранень. Я вважаю, що це наша велика спільна перемога", - сказав він.

Маас запевнив, що Німеччина й надалі докладатиме всіх зусиль задля досягнення успіху в мирному процесі. Він висловив сподівання, що запланована на вересень 2020 року зустріч міністрів закордонних справ країн – учасниць "нормандського формату" надасть додатковий імпульс виконанню рішень Паризького саміту.

Співрозмовники також відзначили близькість позицій двох країн щодо подій у Білорусі. Зеленський висловив підтримку зусиллям Німеччини та Франції у просуванні ідеї посередництва ЄС з метою врегулювання ситуації у цій державі.

Нагадаємо, Україна запропонувала Німеччині долучитись до міжнародної платформи з деокупації Криму. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час спільної пресконференції з Гайко Маасом у Києві.