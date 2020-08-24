Світові лідери привітали Україну з 29-ю річницею Незалежності. Про це інформує Офіс президента.

Президент США Дональд Трамп у привітанні виказав захоплення українським народом у протистоянні російській агресії.

"Я пишаюся, що США надали понад 41 мільйон доларів допомоги Україні в боротьбі з вірусом та його економічним впливом. Цей День Незалежності також є важливим святкуванням, оскільки Україна сміливо продовжує протистояти російській агресії. Я аплодую вашим зусиллям щодо мирного припинення конфлікту, ініційованого Росією на сході України", - йдеться у вітанні американського президента.

Лідер Франції Еммануель Макрон побажав українцям процвітання та миру. Він запевнив, що Франція разом з Німеччиною й надалі залишатиметься з Україною в пошуках політичного вирішення конфлікту на сході, а також відстоюватиме суверенітет України в межах міжнародно визнаних кордонів.

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр у привітанні наголосив, що Крим залишається частиною України і побажав “великої сили та мужності”, щоб здійснити реформи і подолати наслідки ковіду.

Україну також привітав Папа Франциск, запевнивши, що молиться про мир та безпеку для українців.

"У цей час, коли ви святкуєте День Незалежності країни в умовах епідемічної кризи, спричиненої пандемією COVID-19, я запевняю вас та ваших громадян у моїй молитві та близькості, щоб у дусі єднання, солідарності та діалогу ви розбудовували стабільну та єдину державу. Так, щоб кожен українець міг жити в мирі, благополуччі, безпеці та братерстві. Нехай Господь благословить вас та всіх мешканців вашої країни", - сказано в листі понтифіка.

Привітання також надіслали президент Швейцарії Симонетта Соммаруга, яка цьогоріч відвідала Донбас, Королева Великобританії Єлизавета ІІ, президент Польщі Анджей Дуда, очільник Угорщини Янош Адер, президент Словаччини Зузана Чапутова, лідери Італії, Казахстану, Таджикистану, Єгипту, Перу, Саудівської Аравії.

Нагадаємо, цьогоріч Україна відзначає 29 річницю проголошення Незалежності. У зв’язку з урочистими заходами у центрі Києва перекрито рух.