Зеленський зібрав чотирьох президентів на "лінійці честі та пам’яті"

За його словами, вони стояли там, щоб усвідомити, яку країну побудували.

Президент Володимир Зеленський з нагоди Дня прапора України запросив чотирьох президентів України - Леоніда Кравчука, Леоніда Кучму, Віктора Ющенка і Петра Порошенка - на "лінійку честі та пам'яті".

Про це глава держави написав у Facebook.

За словами Зеленського, вони стояли там, щоб усвідомити, яку країну побудували.

"Сьогодні поруч зі мною на "лінійці честі та пам'яті" стояли також усі президенти України, яких я запросив. Стояли для того, на мою думку, щоб разом усвідомити, яку країну ми побудували", - написав Зеленський.

Він висловив впевненість, що кожен з президентів України "по-своєму цінує й любить свою країну", цінує власні напрацювання та не дозволить розірвати країну "заради швидкоплинних політичних цілей".

"Швидкоплинне минає, вічне залишається. Вічне – це Україна, в якій від кожного з нас є дуже вагома частинка щирої любові...", - додав Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні відбулися урочистості з нагоди Дня прапора України. На церемонії були присутні перший, другий, третій, п'ятий та шостий президенти України.

Володимир Зеленський передав підрозділам Збройних сил України зразки озброєння та військової техніки, засоби зв'язку та прилади спостереження.