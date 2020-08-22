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Україна прагне використати платформу Тюркського союзу для деокупації Криму, - Джапарова

Наразі Україна хоче отримати статус спостерігача у цій міжнародній організації.

Україна прагне використати платформу Тюркського союзу для деокупації Криму, - Джапарова
Эмине Джапарова
Фото: http://mip.gov.ua

Україна прагне отримати статус спостерігача в Тюркському союзі для швидшої деокупації Криму.

Про це перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова заявила в інтерв’ю Радіо Свобода.

"Ми зараз хочемо отримати статус спостерігача у Тюркському союзі. Це міжнародна організація, до якої входять країни тюркомовні... Ми вважаємо, що це теж може бути майданчиком, де ми можемо піднімати тему Криму і кримських татар та тих наслідків, з якими стикається народ сьогодні, після окупації", - розповіла Джапарова.

Також у планах української влади - безпекова конференція з питань Криму, організація в Києві щорічного кримського саміту тощо.

"Станом на зараз на всіх зустрічах з послами я потроху проговорюю ці наші ідеї. Ці напрацювання вже були передані офіційно президенту України. Ми тепер чекаємо можливості запуску цієї платформи. Передбачатиметься широке коло консультацій, запрошення партнерів і заходи для того, щоб цю платформу оформити в певні ініціативи", - додала перша заступниця міністра закордонних справ.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Росією українського Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це "відновленням історичної справедливості".

Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.

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