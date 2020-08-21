"Слуга народу" залишається одноосібним лідером електоральних симпатій, - опитування

До парламенту пройшли б також ОПЗЖ, "Європейська Солідарність" і "Батьківщина".

Пропрезидентська партія "Слуга народу", попри падіння своїх рейтингів, залишається одноосібним лідером електоральних симпатій.

Якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчої неділі, за неї проголосували б майже 30% виборців, які визначилися і пішли б на виборчі дільниці.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою Центру Разумкова.

Згідно з опитуванням, дещо зросла кількість симпатиків партії "Опозиційна платформа - За життя" - сьогодні за неї готові проголосувати майже 22% виборців.

На третьому місці - "Європейська Солідарність" - трохи менш ніж 16%. До парламенту також проходить "Батьківщина" - більш ніж 11%.

Трохи менше від прохідного бар’єра набирає "Сила і Честь" - 4,6%.

"Інші партії, як от Радикальна партія Ляшка, Партія Шарія, "Свобода" і "Голос", розмістилися значно нижче від виборчого бар’єра і на сьогодні не претендували б на потрапляння до Верховної Ради", - йдеться в повідомленні.

Опитування проведене з 14 по 19 серпня 2020 року в усіх регіонах України, крім Криму й окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2018 респондентів віком від 18 років методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів за вибіркою, що репрезентує доросле населення. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.