Більшість громадян вважають, що українська мова має бути єдиною державною, - соцопитування

При цьому російська мова може використовуватися вільно.

Більшість українців вважають, що українська мова має бути єдиною державною і офіційною, при цьому російська мова може використовуватися вільно.

Про це свідчать результати опитування, проведеного спільно центром SOCIS і Центром Разумкова, передає "Інтерфакс-Україна".

Українську мову як єдину офіційну підтримують 64,5% опитаних.

17,7% опитаних вважають, що російська мова може бути визнана офіційною в деяких регіонах за умови збереження державного статусу української мови.

За визнання і української, і російської мов державними в Україні висловилися 15,2% респондентів. Ще 2,6% не визначилися з відповіддю.

Дослідження проводилося з 21 по 28 липня 2020 року методом стандартизованого інтерв'ю "face-to-face" за місцем проживання респондентів. Результати представляють доросле населення України в цілому (старше від 18 років), без урахування непідконтрольних територій АР Крим, частини Донецької та Луганської областей, за такими показниками, як вік, стать, тип поселення (місто/сіло) і поділ країни на області. Загалом опитано 4 тис. респондентів віком від 18 років.

Нагадаємо, на засіданні 17 липня Верховна Рада не розглянула законопроєкту "слуги народу" Максима Бужанського про продовження навчання в школах російською мовою до 2023 року. Перед цим під парламентом два дні поспіль мітингували люди, закликаючи не ухвалювати проєкт закону.