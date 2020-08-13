42 країни відкрили кордони для українських туристів, - МЗС

Ще чотири країни дозволили в’їзд громадянам України.

За тиждень перелік країн, які відкрили кордони для українських туристів, розширився на 4 позиції.

Тепер громадянам України дозволено в’їзд у 42 країни.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив на брифінгу.

"Минулого тижня було 38 країн, відкритих для подорожей українців. За тиждень їх кількість збільшилася на чотири. Додалася Вірменія. Туди можна прибути за умови 14 днів самоізоляції. Решта три напрямки, відверто кажучи, мало популярні серед українців: Буркіна-Фасо, Того і Чад", - сказав він.

Раніше для подорожей громадян України відкрилися такі популярні напрямки: Туреччина, Єгипет, Туніс, Об'єднані Арабські Емірати, Болгарія, Албанія, Чорногорія, Сербія, Північна Македонія, Словенія, Білорусь, Великобританія, Ірландія, США, Мексика і Корея.

Також для українців відкриті Мальдівські острови, Сейшельські острови, Коморські острови, Багамські острови, Ямайка, Пуерто-Рико, Еквадор, Антигуа і Барбуда, Танзанія, Бурунді, Замбія, Кенія, Сомалі, Ефіопія, Південний Судан, Ліван, Афганістан, Ірак, Іран, Пакистан і Камбоджа.

Правила відвідування цих країн різні: в деякі дозволено безвізовий в'їзд, а в деякі необхідна віза. Низка країн не вимагають дотримання особливих умов, інші зобов'язують до тестування на коронавірус або проходження карантину.

Як ми повідомляли, 8 серпня Європейський Союз оновив список "безпечних" для в’їзду країн. Україна знову в нього не потрапила.