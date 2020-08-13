Людина у центрі уваги. Як підготувати ваш бізнес у випадку, якщо COVID-19 потрапить у колектив

Серпень – найкращий час для відпусток, особливо бажаних після довгого та виснажливого карантину. Але, нажаль, епідеміологічна ситуація в країні не покращується. Як підготувати офіс та налагодити робочі процеси для запобігання COVID-19. Поради роботодавцям.

Фото: Макс Требухов

Фокус – на зоні ризику

Особлива увага має бути приділена співробітникам, що перебувають у зоні ризику. Мова не лише про тих, хто відпочивав чи перебував у відрядженні у районах чи країнах з «червоним» рівнем. Постійної уваги потребують співробітники, що мають серйозні захворювання (наприклад, з діабетом, захворюванням серця та легенів, інші хвороби, які пов'язані з віком). Жодної дискримінації, але пошук варіантів моніторингу та налагодження робочих процесів.

Тести та медстрахування

Якщо є можливість – робіть тести на коронавірус для людей, які повертаються з відпустки. Це підкресліть вашу турботу про весь колектив, мінімізує, але, нажаль, не відсіче можливість зараження. До того ж, інфікуватись можна і у рідному місті. Якщо у вашого співробітника виявлено COVID-19 та він контактував з колегами, будьте готові до переходу частини команди на дистанційну роботу в умовах обсервації. Вважаю, що в умовах пандемій питання медстрахування повинно стати обов’язковою частиною соцпакета.

Дезінфекція та температурний скринінг

Офісні простори мають проходити постійну дезинфекцію, тричі на день. Це стосується не лише всіх поверхонь (особлива увага столам, телефонам, клавіатурам тощо), але й повітря. Відмовтесь від застосування спільних предметів (наприклад, ручок та блокнотів, посуду на кухні тощо). Стимулюйте персонал та відвідувачів мити або дезінфікувати руки. Обов’язковий температурний скринінг та ідентифікація на вході та виході. Недостатньо зафіксувати підвищену температуру, важливо означити круг контактів людини для подальшого спостереження.

Розділяй (мінімізуй контакти)

Одним з найпоширеніших методів запобігання розповсюдженню залишається мінімізація контактів. Обговорите з вашими співробітниками варіанти міксових форматів. Наприклад, гнучкий графік, коли частина персоналу виходить з самого ранку, інші – з обіду, або декілька днів працюють оффлайн, а декілька – в офісі.

Ще один метод мінімізації контактів – розведення потоків у офісі. Наприклад, є рекомендація позначити можливі маршрути руху стрілками на підлозі, обходити робочі столи лише по часовій стрілці тощо.

Якщо організований трансфер до офісу, перейдіть до меншого за обсягом транспорту (до 10 місць). Це зменшить у декілька разів число контактів, а значить ймовірність зараження.

Спільний прийом їжі – теж фактор ризику. Якщо є спільна кухня, рекомендуємо контролювати кількість співробітників, що там перебувають. Якщо була централізовано організована поставка їжі, зробіть перевагу для запакованих страв.

Діджиталізуй

Продовжуйте застосовувати та розвивати цифрові інструменти організації та контролю робочого процесу, навіть в умовах стовідсоткової присутності колективу у офісі. Продумайте план В, коли ваш співробітник або навіть підрозділ може бути відсторонений COVID-19 від активного робочого процесу. Завдяки діджитал-інструментам колеги зможуть підключитись до проєкту та увійти у курс справ на будь-якій стадії, що забезпечить неперервність процесів.

Комунікація та захищенність

Довіра між керівництвом та персоналом – запорука мінімізації негативних проявів пандемії. Якщо працівники відчувають лише легкі симптоми або прийняли прості ліки (наприклад, парацетамол, ібупрофен), які можуть маскувати симптоми – вони мають повідомити керівництво та залишитись вдома. Працівники мають мати можливість обирати дистанційний або міксовий формат роботи, навіть якщо не відносяться до групи ризику. Вони є частиною команди, зберегти цей настрій допоможе переналагодження робочих процесів, можливо, зі збільшенням каналів комунікації та тимчасовим перерозподілом обов’язків та завдань. Кожен має відчувати турботу, розуміння та захист роботодавця.