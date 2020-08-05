ТСК з питань захисту інвесторів вивчить правомірність дій поліції під час обшуків у виробника дитячого харчування

Ти можеш створити успішну компанію в Україні, але не факт, що вдасться її зберегти. Такими є реалії бізнесу по-українськи. І це, здається, головне пояснення, чому надходження інвестицій в Україну залишає бажати кращого.

Під час засідання ТСК з питань захисту прав інвесторів 3 серпня ми розглянули ще один показовий кейс. Вже 12 років один з українських виробників ТОВ "Еконія", більш відомий як виробник дитячого харчування ТМ "Малятко", відбивається від рейдерських атак.

Фото: Макс Левин

Наразі власницю компанії звинувачують начебто у шахрайстві, а також причетності до викрадення людини – Руслана Курілова. Слідство триває вже три роки, і саме ця справа стала підставою для обшуків на підприємстві (!) 9 липня цього року, в "найкращих українських традиціях" з виламуванням дверей. Більше того, на корпоративні права підприємства був накладений арешт. Хоча ні в статті 190 (шахрайство), ні в статті 146 (викрадення) Кримінального кодексу України суб'єктом правопорушення не може бути юридична особа.

Також в межах кримінального провадження слідчим було прийнято рішення про направлення запитів до контрагентів підприємства таких як Ашан, АТБ, Метро, куди "Малятко" постачає свою продукцію. Знову ж таки, у присутніх народних депутатів виникли сумніви у доцільності таких дій для розслідування ніби-то викрадення людини або шахрайства.

Прикметним є те, що два роки тому, у липні 2018 року компанія відбивала іншу рейдерську атаку, де також фігурував громадянин Тітов. Тоді рейдери зареєстрували "клон" підприємства "Еконія", і вказали громадянина Анатолія Тітова директором компанії-клона.

Сьогодні, для того, аби розгляд кейсу ТМ "Малятко" ТСК з питань захисту прав інвесторів був об'єктивним, ми запросили обидві сторони. І представників "Малятко" – Ірина Варагаш та адвокат Тетяна Козаченко. І громадянина Анатолія Тітова. Ми навіть розшукали його напередодні засідання, але він так і не прийшов.

Заслухали і представників Національної поліції та їх процесуального керівника, позиція яких виглядала, м'яко кажучи, непереконливою. І щодо доцільності обшуків саме у такій формі, і щодо самого кримінального провадження. Поки ситуація більше виглядає як тиск на бізнес, ніж об'єктивне розслідування.

Так, засідання виявилось дуже емоційним. Але наше завдання як Спецкомісії – відновити справедливість та припинити безпідставне втручання правоохоронних органів в роботу бізнесу.

Зі свого боку ТСК з питань захисту прав інвесторів дала тиждень обом сторонам конфлікту, а також правоохоронним органам для того, аби сторони надали на адресу Спецкомісії додаткові матеріали. Після чого, під час наступного засідання ми будемо ухвалювати рішення про заходи реагування на цей кейс.

З високою ймовірністю будемо звертатись до Офісу Генерального прокурора та Державного бюро розслідувань щодо перевірки правомірності дій працівників Національної поліції і процесуального керівника у справі.